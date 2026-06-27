Max Verstappen is hard gecrasht tijdens de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk. Dat gebeurde in Q3 van de sessie op de Red Bull Ring. De viervoudig wereldkampioen leek op dat moment nog af te stevenen op een sportieve stunt. Het was nog even onduidelijk wie de pole position zou krijgen: Charles Leclerc of George Russell. De laatste noteerde de snelste tijd, maar deed dat mogelijk onder geel. De stewards oordeelden echter dat Russell had gelift en dat zijn tijd blijft staan. Pole voor Russell derhalve.

Max Verstappen zal de race morgen beginnen vanaf P5. Het zal aanvoelen als een pleister op de wonde.

Lees hieronder nog eens het verloop van de kwalificatie.

Q3: Kimi Antonelli favoriet voor pole position

Tot nu toe staat er geen maat op Kimi Antonelli, maar – het moet gezegd- de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri zitten er ook goed bij. Max Verstappen zal hopen op een sportieve stunt, hij is er in ieder geval nog bij na een narrow escape in Q2.

Lando Norris gaat wederom als eerste naar buiten en zet de richttijd neer in Q3: 1.06,900. Max Verstappen laat een uitstekende ronde noteren met drie paarse sectoren en komt uit op 1.06,475. Kimi Antonelli (1.06,414) en ook George Russell (1.06,457) duiken er even later toch onder, zij het nipt, zeer nipt. Het gat van de top-drie met de rest is aanzienlijk.

Max Verstappen crasht! Hij zocht de grens op en leek af te stevenen op een sportieve stunt in de vorm van een plek op de eerste startrij, maar hij schiet er ineens vanaf en eindigt achteruit hard in de kussens. Hierdoor worden de ronden van de anderen afgebroken op het moment dat Charles Leclerc de snelste tijd heeft genoteerd (1.06,113). George Russell duikt even later onder de tijd van Leclerc, maar is dat onder geel of dubbel geel gebeurd. De vraag is dus of Russell zijn tijd mag behouden.

Q2: Max Verstappen gokt en komt met schrik vrij

WK-leider Kimi Antonelli kan met een lekker gevoel aan Q2 beginnen. Hij was in het eerste deel met 1.07,259 ruimschoots sneller dan de concurrentie. Regerend wereldkampioen Lando Norris schiet als eerste de baan op, even later gevolgd door de Red Bulls van Max Verstappen en Isack Hadjar. Norris komt uit op 1.07,321. Even later duikt Verstappen – op gebruikte softs – onder Norris’ tijd: 1.07,183. Na de eerste serie snelle runs leidt Antonelli wederom overtuigend de dans: 1.06,763. Mercedes-teamgenoot George Russell breekt zijn ronde af. Hij overtuigt nog allerminst en zal het zo moeten laten zien. ‘George, just drive’ is het advies wat hij van teambaas Toto Wolff meekrijgt over de boordradio. Russell komt in zijn tweede poging uit op 1.06,979, hetgeen goed genoeg is voor Q3.

Max Verstappen houdt het na zijn eerste snelle run in Q2 wederom voor gezien. Hij houdt van pokeren. Oef, Verstappen gaat op de valreep door naar Q3, als tiende. Gasly maakt het nog even spannend. Het verschil is slechts 0,04 seconden. In de slotfase van Q2 komt niemand meer aan de snelste tijd van Antonelli.

Afvallers Q2: Gasly, Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon, Colapinto.

Q1: Sainz en Albon grote verliezers in Q1

Max Verstappen begint aan de kwalificatiesessie met slechts drie nieuwe setjes softs. Dat lijkt, zeker gezien de extreem warme omstandigheden, een extra handicap. Haas-coureur Esteban Ocon rijdt als eerste de baan op in Q1. De asfalttemperatuur bedraagt bijna 53 graden! Max Verstappen komt in zijn eerste snelle ronde, met een nieuwe achtervleugel, uit op 1.07,407 en is daarmee vier tienden sneller dan George Russell in zijn eerste rondje. Verstappen klaagt over de boordradio over een klein beetje onderstuur in de snelle bochten. Na de eerste ronden van de topcoureurs staat Verstappen op de vierde tijd, achter Kimi Antonelli (1.07,083), Lando Norris en Lewis Hamilton.

Verstappen blijft in het vervolg van Q1 binnen om rubber te sparen. Zijn tijd volstaat ruimschoots om door te gaan naar Q2. Ook Norris en Hamilton blijven binnen. In de achterste gelederen gaat het om het overleven van de eerste schifting. Vanzelfsprekend sneuvelen de Aston Martins (Alonso, Stroll) en de Cadillacs (Pérez, Bottas). De andere twee afvallers zijn opvallend genoeg de Williams-coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon. Uiteindelijk gaat Verstappen door als zesde (1.07,407), één duizendste voor zijn teamgenoot Isack Hadjar.

Afvallers Q1: Sainz, Albon, Pérez, Bottas, Alonso, Stroll.

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