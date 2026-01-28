Christian Horner heeft woensdag een ontmoeting gehad met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem op het hoofdkantoor van de autosportbond in Parijs. De afspraak vond plaats op het moment dat de geruchten toenemen dat Horner wil terugkeren naar F1. Vorig jaar werd hij abrupt ontslagen door Red Bull. Alpine-topadviseur Flavio Briatore verklaarde eerder dat Horner mogelijk interesse heeft om zich in te kopen bij de Franse renstal.

Horner werd in juli vorig jaar ontslagen door Red Bull. De 52-jarige Brit heeft een indrukwekkende staat van dienst binnen de koningsklasse; in twintig jaar tijd won hij zes constructeurskampioenschappen en zes rijderstitels met de Oostenrijkse renstal. Zijn plotselinge vertrek volgde op teleurstellende resultaten en interne spanningen over zijn machtspositie in Milton Keynes. Daarnaast kwam hij negatief in het nieuws door aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag jegens een medewerker. Omdat Horner nog onder contract stond tot en met 2030, ontvangt hij tot op heden een forse ontslagvergoeding.

Sindsdien heeft Horner niet stilgezeten. Aston Martin-topman Andy Cowell grapte eerder dat Horner ‘iedereen in de paddock aan de lijn heeft gehad’, op zoek naar een nieuwe rol binnen de Formule 1. Naar verluidt ambieert hij opnieuw een prominente functie, bij voorkeur gekoppeld aan een aandelenbelang in een team. Flavio Briatore bevestigde tijdens de season launch van Alpine dat Horner samen met investeerders de mogelijkheden onderzoekt om een minderheidsaandeel in de Franse renstal te verwerven. Daarnaast zou hij ook de optie van een volledig nieuw team overwegen.

Horner flirt met Alpine

Volgens berichtgeving van Sky Sports had Horner deze week een ontmoeting met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Mogelijk werd daarbij zijn toekomst binnen de sport besproken. Woensdag zouden beiden zijn samengekomen op het FIA-hoofdkantoor in Parijs. “Betekent dit dat Christian Horner serieus bezig is met het samenstellen van een consortium om een twaalfde team op de F1-grid te krijgen?”, vroeg verslaggever Craig Slater zich hardop af. “Hij heeft daar wel naar gekeken. Ik begrijp echter dat deze ontmoeting vooral een gesprek tussen vrienden was en dat dit niet het belangrijkste onderwerp van gesprek vormde.”

Volgens Slater ligt de focus van Horner voorlopig vooral op Alpine. “Het laatste nieuws rond Christian Horner is dat hij samen met zijn zakenpartners een serieuze poging heeft gedaan om een belang in Alpine te kopen. Hij is één van de geïnteresseerde partijen, maar zoals ik het begrijp, bepaalt Renault uiteindelijk wie de aandelen mag kopen. Horner en zijn partners zijn echter vastberaden; voor hem zou dit de snelste route zijn terug naar de Formule 1.”

