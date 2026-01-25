Alpine-topadviseur Flavio Briatore heeft bevestigd dat Christian Horner gesprekken voert over een mogelijke instap bij de Franse renstal. De voormalig Red Bull-teambaas zou geïnteresseerd zijn in de overname van het aandelenpakket van investeringsmaatschappij Otro Capital, dat momenteel 24 procent van het team in handen heeft. Via die route zou Horner zich willen inkopen bij Alpine en opnieuw een prominente plek in de paddock kunnen innemen.

Sinds zijn ontslag bij Red Bull vorig jaar is Christian Horner veelvuldig gelinkt aan een terugkeer in de Formule 1. In de afgelopen maanden zou de Brit gesprekken hebben gevoerd met onder meer Aston Martin en Haas, maar een concreet vervolg bleef uit. Voormalig Aston Martin-teambaas Andy Cowell grapte eerder dat Horner ‘de hele paddock aan de lijn heeft gehad.’ De interesse in Alpine lijkt inmiddels concreter, mede omdat Horner nadrukkelijk zou inzetten op een rol waarbij hij ook aandelen verwerft, in plaats van uitsluitend een managementrol. Dat verlangen zou eerdere onderhandelingen met andere teams hebben doen stranden.

Het Formule 1-team van Alpine is grotendeels eigendom van moederbedrijf Renault. Een minderheidsbelang van 24 procent is sinds 2023 in handen van een investeerdersgroep onder leiding van Otro Capital, dat zich destijds voor circa 200 miljoen euro inkocht. Dit pakket geldt nu als een mogelijk instappunt voor Horner. Flavio Briatore bevestigde tijdens de season launch in Barcelona dat er gesprekken plaatsvinden, al bevinden de onderhandelingen zich nog in een vroeg stadium.

‘Horner onderhandelt met Otro’

Tijdens een persconferentie na de presentatie van de Alpine-livery en de A526 gaf Briatore verdere toelichting. “Otro wil zijn aandeel in Alpine verkopen”, liet hij optekenen. “Er zijn een aantal groepen geïnteresseerd in de aankoop van die 24 procent. Meer weten we op dit moment nog niet.” De Italiaan maakte daarbij duidelijk dat Renault in een later stadium een doorslaggevende rol zal spelen. “Zodra iemand het belang van Otro overneemt, behouden wij nog steeds het meerderheidsaandeel en gaan we in gesprek. Maar voorlopig is dit de situatie.”

De Alpine-topman nam tot slot afstand van de onderhandelingen en van zijn persoonlijke relatie met Horner. “Ik ken Christian al jaren en spreek hem geregeld, maar dit heeft niets met mij te maken. Eerst moet Otro worden uitgekocht en daarna moet Renault de koper accepteren. Pas dan zien we wat dat voor ons betekent. Maar hij (Horner, red.) onderhandelt met Otro, niet met ons”, benadrukte Briatore.

