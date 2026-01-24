Pierre Gasly kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn beginjaren in de Formule 1. De Fransman maakte razendsnel carrière, maar die vroege doorbraak had ook een keerzijde. Hij erfde in sneltreinvaart het Red Bull-stoeltje van Daniil Kvyat, waarna hij prompt ten prooi viel aan de suprematie van Max Verstappen. Inmiddels is hij veel ervaring én een raceoverwinning rijker en heeft hij een leidersrol op zich genomen bij Alpine. Ondanks de matige resultaten van het afgelopen jaar is Gasly ambitieus.

In een openhartig interview met Rolling Stone blikt Gasly terug op zijn eerste stappen in de Formule 1. “Na mijn eerste seizoen maakte ik promotie naar Red Bull“, herinnerde hij zich. “Het is heel ongebruikelijk dat iemand na slechts zes maanden in de Formule 1 bij een topteam terechtkomt. Ik voelde me meteen op een voetstuk geplaatst, en niemand had me ooit geleerd hoe ik met de publieke aandacht moest omgaan.” Bij zijn overstap naar Red Bull in 2019 werd Gasly gezien als een rijzende ster, maar nog voor het einde van het seizoen volgde een harde realiteit; na de zomerstop werd hij teruggezet naar het toenmalige Toro Rosso. Naast Verstappen kreeg hij bovendien veel kritiek te verduren.

“In het begin was alles leuk, positief en grappig, en toen, binnen een jaar tijd, sloeg het compleet om”, bekende hij. “Het was iets wat ik me nooit had kunnen voorstellen; de media-aandacht en de giftige sfeer die ik in die tijd ervoer. Het was verwarrend. Ik begreep niet hoe sommige mensen je konden afserveren zonder je als persoon te kennen.” Daarbij speelde ook zijn leeftijd een rol. “Ik was pas 21 jaar oud, dus nog vrij onervaren op dat gebied.”

‘Ik wil degene zijn die Alpine naar de top brengt’

Tegenwoordig staat Gasly steviger in zijn schoenen. Bij Alpine ziet hij zichzelf nadrukkelijk als boegbeeld van het team, zeker in zware tijden. “Het is best lastig, want ik moet het team op de been houden en de sfeer erin houden”, legde hij uit. “Ik moet ervoor zorgen dat de 100 mensen op het circuit en de 1.500 mensen in de fabriek gemotiveerd zijn en weten dat we in staat zijn om vooraan op de grid te strijden.” In 2025 werd zijn doorzettingsvermogen flink op de proef gesteld; het team eindigde stijf onderaan en verplaatste al vroeg de focus naar de nieuwe reglementen.

Die reglementen bieden immers kansen voor Alpine. Met het nieuwe chassisontwerp én een nieuwe Mercedes-motor achterin hoopt het team op een sportieve ommekeer. “Ik wil volgend jaar winnen”, zei Gasly stellig. “Dat is het enige wat ik wil. En ik heb echt vertrouwen in het team en de medewerkers in de fabriek. Ik geloof dat we alles in huis hebben om succesvol te zijn in de Formule 1.” Ondanks de resultaten van het afgelopen jaar blijft hij hoopvol. “We weten dat we niet op het niveau zitten waar we willen zijn, maar we weten ook dat er iets groots aankomt. Ik geloof echt in ons als team, en ik wil degene zijn die ons weer naar de top brengt.”

