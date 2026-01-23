Alpine trok vrijdag het doek van de nieuwe A526. Eerder deze week werd de bolide al gespot op het circuit van Silverstone tijdens een speciale filmdag. De kleurstelling van Alpine is weinig veranderd, de Fransen houden vast aan de bekende roze-blauwe livery. Het team vestigt veel hoop op de A526; met de nieuwe reglementen en de nieuwe Mercedes-motor hopen coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto op een sportieve revolutie.

Tijdens een speciale season launch in Barcelona presenteerde Alpine de A526, de F1-auto voor 2026. Voor de gelegenheid sloeg het team de handen ineen met sponsor MSC Cruises; de auto werd onthuld aan boord van een cruiseschip. Alpine heeft veel goed te maken in het nieuwe seizoen. Vorig jaar eindigde het team stijf onderaan in het klassement. Stercoureur Pierre Gasly scoorde enkele WK-punten, maar het gat naar de concurrentie bleef groot. De resultaten vielen dermate tegen dat Alpine halverwege het seizoen al de focus verlegde naar 2026 en de nieuwe reglementen.

Hoge verwachtingen

Derhalve zijn de verwachtingen hooggespannen. Met een nieuwe Mercedes-motor achterin én een vernieuwd chassisontwerp ziet Alpine kansen op een ommekeer. In Enstone verlangt men al enige tijd naar de competitiviteit van weleer; onder de Renault-vlag won het team in het verleden meerdere kampioenschappen. Pierre Gasly is vooralsnog optimistisch over de kansen van Alpine in 2026. “De auto is een beauty“, grapte hij tegenover het aanwezige publiek. De Fransman reed deze week al enkele testmeters met de A526 op een kletsnat Silverstone. “De weersomstandigheden waren gerust extreem te noemen”, vervolgde hij. “Gelukkig ging de test heel goed en heb ik aardig wat rondjes kunnen rijden.”

“Het komende seizoen biedt veel kansen, zowel voor ons als coureurs als voor het team”, vervolgde hij. “Het wordt gewoon ontzettend spannend. We willen allemaal winnen en het team heeft fantastisch werk geleverd tijdens de winter. De eerste shakedown was geweldig.” Teamgenoot Franco Colapinto hoopt eveneens op een ommekeer. De Argentijn sloot vorig jaar vanaf de GP van Imola aan bij Alpine, maar heeft nog geen WK-punten behaald. “Voor mij is het een heel speciale dag; het is mijn eerste season launch“, vulde hij aan. “Hopelijk kunnen we al onze sponsors een mooi jaar bezorgen. Achter de schermen werken we keihard, met de ingenieurs en met Flavio (Briatore, red.), om 2026 tot een succesvol jaar te maken.”

