De nieuwe Formule 1-auto van Alpine, de A526, werd deze week gespot op het circuit van Silverstone. Onder typisch Britse omstandigheden werkte het team een filmdag af met de nieuwe bolide, waarbij coureur Pierre Gasly de regen mocht trotseren. Het was tevens de eerste keer dat Alpine testrondjes afwerkte met de nieuwe Mercedes-motor. Op sociale media verbaast men zich inmiddels over het geluid van deze krachtbron.

Woensdag doken amateurbeelden op van de filmdag van Alpine op Silverstone. Op het kletsnatte asfalt kreeg de A526 voor het eerst de sporen; in handen van Pierre Gasly werkte de nieuwe auto meerdere rondjes af. De livery – die vrijdag pas officieel wordt onthuld – wijkt op het eerste gezicht weinig af van die van voorgaande jaren, al is het goed mogelijk dat Alpine nog niet de definitieve kleurstelling gebruikte. Na Audi, Cadillac en Racing Bulls is Alpine het vierde team dat al meters heeft gemaakt met de auto voor 2026.

Mercedes-motor

Het was bovendien de eerste keer dat Alpine een Mercedes-motor in een van zijn Formule 1-auto’s gebruikte. De Franse renstal nam vorig jaar afscheid van de eigen Renault-motoren, nadat de autogigant de deuren van de motorfabriek in Viry-Châtillon sloot. Alpine is daarmee vanaf heden klantenteam van de Silberpfeile. Naar verluidt kan dat in 2026 aanzienlijke voordelen opleveren. Dankzij een mogelijke maas in de wet zou Mercedes de compressieverhouding van het motorblok kunnen vergroten, wat significant meer vermogen oplevert.

Op sociale media is men vooralsnog vooral onder de indruk van het geluid van de Mercedes-motor. Gebruikers reageren enthousiast op de beelden van de A526. “De motor klinkt als een straaljager”, luidt één van de reacties. “De Mercedes-motor klinkt echt geweldig”, schrijft een ander. Opvallend genoeg is de interne verbrandingsmotor technisch weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. De Formule 1 maakt immers nog altijd gebruik van 1,6-liter V6-hybridemotoren met turbo’s.

