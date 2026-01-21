Ook het team van Audi heeft na Red Bull, Cadillac en Aston Martin gereageerd op de controverse rondom de vermeende ‘motortruc’ van Mercedes en de Oostenrijkse renstal. De inmiddels Duitse renstal roept de FIA op om een gelijk speelveld te creëren, en zegt alvast het nooit te accepteren mocht het bestuursorgaan de vermoedelijke maas in de wet toch voor een jaar toestaan: ‘Dat zou niet logisch zijn’.

Het 2026-seizoen moet nog beginnen, maar de eerste controverse is al een feit. Mercedes en Red Bull zouden naar verluidt een maas in de wet hebben gevonden bij het nieuwe motorreglement. Zo zouden de twee teams een ‘truc’ hebben toegepast om de compressieverhouding van de krachtbron te vergroten, wanneer de auto op het circuit rijdt. Dit levert de twee renstallen naar verluidt meer vermogen en tijdswinst op. De andere motorfabrikanten – Audi, Ferrari en Honda – zijn op zijn zachtst gezegd niet zo blij met de gevonden maas van Mercedes en Red Bull.

LEES OOK: Audi onthult allereerste F1-livery voor 2026: ‘Een droom die uitkomt’

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon – een klantenteam van Ferrari – ging al eerder in op de geruchten rondom de vermeende motortruc, en leek daarbij Red Bull en Mercedes een kleine steek onder water te geven. “Waar ik veel vertrouwen in heb en blij mee ben, is dat we een volledig legale motor hebben”, zei de teambaas tegenover Sky Sports. Ook het team van Audi reageert nu, en zegt vooral erop te vertrouwen dat de FIA de juiste beslissing zal maken.

‘Zouden we nooit accepteren’

“Het is een compleet nieuw reglement. Je moet een gelijk speelveld hebben”, zegt technisch directeur van Audi James Key tijdens de lancering van de R26 in Berlijn. “Als iemand met een slimme diffuser komt en je zegt dat dat niet de juiste manier is, dan mag niemand anders die gebruiken, maar jij mag hem wel de rest van het jaar gebruiken. Dat is niet logisch. Dat zouden we nooit accepteren.”

LEES OOK: Audi heeft duidelijk doel voor ogen: ‘Succesvolste team in de F1 ooit worden’

“We vertrouwen erop dat de FIA dat zal doen, want niemand wil een seizoen aan de kant blijven staan als je een duidelijk voordeel hebt waar je niets mee kunt doen in een gehomologeerde krachtbron”, vervolgt Key. “Dus ik denk dat de FIA hopelijk de juiste beslissingen zal nemen voor ons.” Het bestuursorgaan heeft op 22 januari een vergadering ingepland om naar verluidt de zorgen over de gevonden maas in de wet te bespreken.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.