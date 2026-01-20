Cadillac-teambaas Graeme Lowdon maakt zich geen zorgen over een eventuele achterstand van de Ferrari-motor op de krachtbronnen van concurrenten Mercedes en Red Bull. De twee teams worden ervan beticht een ‘truc’ te hebben toegepast op de compressieverhouding van de 2026-motoren. Cadillac is echter in 2026 klantenteam van Ferrari, en daar is Lowdon wel blij mee: ‘Wij hebben een volledig legale motor’.

Het 2026-seizoen van de Formule 1 brengt een heel pakket aan gloednieuwe motoren met zich mee. Het reglement voor de krachtbronnen gaat namelijk ingrijpend op de schop, en de eerste controverse over deze nieuwe regels is al ontstaan. Mercedes en Red Bull zouden naar verluidt een maas in de wet hebben gevonden, waardoor ze een truc konden toepassen om de compressieverhouding van de krachtbron te vergroten.

‘Volledig legale motor’

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon maakt zich echter geen zorgen dat de Ferrari-krachtbron hierdoor achterloopt op de concurrentie. Het elfde team op de grid neemt tot en met 2028 motoren af van de Italiaanse renstal. “Waar ik veel vertrouwen in heb en blij mee ben, is dat we een volledig legale motor hebben”, lijkt Lowdon een kleine steek onder water te geven aan Mercedes en Red Bull. “Met deze motoren mag de verbranding niet plaatsvinden bij een compressieverhouding van meer dan 16 op 1. Zonder al te veel in detail te treden, weten we dat Ferrari zich volledig aan de regels heeft gehouden. Dat geeft ons veel vertrouwen.”

Ook op het gebied van prestaties heeft Lowdon vertrouwen in de nieuwe Ferrari-krachtbron. De Scuderia liet recent nog een eerste geluid van de motor horen. “Wat betreft prestaties werken we samen met onze partner voor de krachtbronnen en ondersteunen we hen maximaal. We zijn erg tevreden over de relatie. Ik kan niet echt iets zeggen over de krachtbronnen van anderen of hoe zij de regelgeving hebben geïnterpreteerd. Maar voor mij is het volkomen duidelijk dat het zwart op wit staat”, besluit Lowdon.

