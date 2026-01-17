Ook het team van Ferrari staat aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen, en daarmee de introductie van een gloednieuwe krachtbron. De Scuderia rijdt niet alleen zelf met de nieuwe motor; ook de Amerikaanse renstallen Haas en nieuwkomer Cadillac zullen de krachtbron in hun bolides schroeven. Ferrari deelt alvast een kleine sneak peek van hoe de nieuwe motor gaat klinken.

In een nieuwe video op de sociale mediakanalen van Ferrari is te zien hoe Ferrari-medewerkers – inclusief teambaas Frédéric Vasseur en coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton – toekijken, terwijl de nieuwe krachtbron wordt opgestart. Hoewel de Italiaanse renstal nog geen beelden laat zien van de power unit, is deze wel goed te horen. De twee coureurs leidden het applaus, zodra de motor weer is uitgezet.

Cadillac

De timing van de nieuwe sneak peek vanuit het team van Ferrari is niet geheel toevallig. Afgelopen vrijdag was de motor ook al te horen tijdens de eerste filmdag van Cadillac. Het Amerikaanse team hield een shakedown op het circuit van Silverstone, waarbij Sergio Pérez de eer kreeg om als eerste coureur kilometers te maken in de Cadillac-bolide. Het Amerikaanse team gebruikt tot en met het einde van het 2028-seizoen Ferrari-motoren, voordat moederbedrijf General Motors vanaf 2029 eigen krachtbronnen zal produceren.

