Lewis Hamilton krijgt een nieuwe race-engineer. De zevenvoudig wereldkampioen werkte tijdens zijn debuutjaar bij Ferrari samen met Riccardo Adami, maar dat verliep niet altijd even makkelijk. De twee lagen zelfs wel eens in de clinch over de boordradio. Wie de nieuwe race-engineer wordt van Hamilton in 2026, dat houdt de Scuderia nog even geheim.

De boordradio’s tussen Lewis Hamilton en zijn inmiddels oude race-engineer Riccardo Adami zorgden in 2026 voor de nodige hilariteit, maar lieten ook de onwennige situatie van de Brit bij Ferrari goed zien. Zo wachtte de Scuderia tijdens de afgelopen GP Miami lang met het terugroepen van Charles Leclerc. De Monegask moest zijn positie op de baan teruggeven aan Hamilton. Het leidde tot een sarcastische sneer van Hamilton richting Adami: “Neem anders ook een theepauze, nu je toch bezig bent”.

Nieuwe baan voor Adami

Hamilton ontkende vervolgens dat er spanningen waren tussen hemzelf en Adami, maar afgelopen december bevestigde teambaas Frédéric Vasseur dat Ferrari toch een andere ingenieur voor de wereldkampioen overwoog. De kogel is inmiddels door de kerk. “Ferrari maakt bekend dat Riccardo Adami een nieuwe functie heeft gekregen binnen de Scuderia Ferrari Driver Academy als manager van de Scuderia Ferrari Driver Academy en het Testing of Previous Cars-programma”, zo valt er te lezen in het officiële persbericht van Ferrari.

“Daar zullen zijn uitgebreide ervaring op het circuit en zijn expertise op het gebied van de Formule 1 bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstig talent en aan het versterken van de prestatiecultuur binnen het programma”, vervolgt de Scuderia. “Ferrari wil Riccardo bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan zijn rol op het circuit en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. De benoeming van de nieuwe race-engineer voor auto nummer 44 (Hamilton, red.) zal te zijner tijd worden bekendgemaakt.”

