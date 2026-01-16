In aanloop naar het F1-debuut in 2026 sloeg Audi de handen ineen met bankplatform Revolut. De Britse fintechgigant werd titelsponsor van de Duitse renstal. Antoine Le Nel, marketingtopman van Revolut, deed onlangs een boekje open over de samenwerking. Daarbij haalde hij opvallend hard uit naar andere partners binnen de Formule 1. Zo hekelde hij de samenwerking tussen Ferrari en techbedrijf HP, dat volgens hem de livery van de Scuderia zou verpesten.

Bij Revolut zijn ze niet te spreken over de manier waarop Ferrari zijn hoofdsponsor in de livery heeft verwerkt. Sinds HP zich medio 2024 bij de Italianen aansloot, is er veel kritiek op de knalblauwe logo’s die scherp contrasteren met het iconische rode ontwerp van de auto. In de Business of Sport-podcast deed Antoine Le Nel, marketinghoofd van Revolut, eveneens een duit in het zakje. “De merkidentiteit is erg belangrijk”, verkondigde hij. “Bij Revolut hechten we veel waarde aan design en aan de gebruikerservaring. Een partnerschap moet daarbij passen.”

Ferrari en HP zijn daar volgens Le Nel niet in geslaagd. “Niets persoonlijks, maar ik vind dat wat HP en Ferrari met hun auto’s hebben gedaan, vanuit designoogpunt niet goed is”, hekelde hij de concurrentie. “Hoe kun je blauw op een rode auto zetten? Dat werkt gewoon niet.” Andere topteams zouden hun sponsors beter integreren in de kleurstelling. “Ik wil Mastercard en McLaren echt complimenteren; ik vind dat geweldige branding”, vervolgde hij. “Dat geldt ook voor Chrome, wiens logo nog steeds op de wielen staat. Er zijn merken die het echt goed doen; je ziet gewoon dat het klopt.”

Perfecte match

“Toen ik naar de merkidentiteit van Audi en Revolut keek, voelde het meteen heel natuurlijk aan”, vervolgde Le Nel. Volgens hem kwam Revolut al vrij snel bij Audi uit, omdat de doelstellingen van beide bedrijven sterk overeenkwamen. “Het verhaal is enorm belangrijk”, lichtte hij toe. “Wij bij Revolut zijn hier om de bankwereld te ontwrichten en de gevestigde orde uit te dagen. Audi wil dat ook. Vanuit dat perspectief is het geweldig wat ze doen, juist omdat ze misschien wel de zwaarste sport ter wereld betreden.”

“Ze beginnen helemaal vanaf nul en bouwen hun auto volledig zelf”, prees Le Nel de aanpak van Audi. “Het is niet zoals bij Cadillac, dat de hele auto inkoopt. Audi ontwikkelt alles in eigen huis – het chassis, de motor, de versnellingsbak – de complete krachtbron wordt door henzelf gemaakt. Bij Revolut is dat niet anders. Ook wij hebben alles vanaf de grond opgebouwd. Daardoor verliep de samenwerking heel natuurlijk; bij Audi vielen alle puzzelstukjes direct op hun plaats. Omdat we aan dezelfde doelen werken, voelt het als een perfecte match.”

