Audi heeft voor het eerst in haar geschiedenis een Formule 1-auto laten rijden. De R26, de wagen waarmee het merk in 2026 zijn debuut in de koningsklasse maakt, is gespot tijdens een shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Amateurbeelden, opgenomen vanaf het Spaanse GP-circuit, tonen de Audi R26 tijdens zijn allereerste meters op de baan. De shakedown vond plaats binnen de zogenoemde filmdagen, waarin teams maximaal 200 kilometer mogen afleggen op speciale testbanden.

Het Duitse merk bereidt zich voor op zijn entree in de Formule 1 als fabrieksteam, nadat het de bestaande Sauber-formatie heeft omgevormd tot een volwaardig Audi-project. De nieuwe renstal, onder leiding van teambaas Jonathan Wheatley, had de krachtbron voor de R26 al op 19 december voor het eerst laten draaien en is daarmee opvallend vroeg in het ontwikkelproces vergeleken met de concurrentie.

Door de beperkte afstand tot de camera’s zijn er nog weinig technische details van de auto te onderscheiden. Wel wordt aangenomen dat beide coureurs, Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, aan het einde van de dag elk ongeveer 100 kilometer voor hun rekening hebben genomen. Audi presenteert de R26 officieel op 20 januari tijdens een lancering in Berlijn. Zes dagen later gaat het Formule 1-seizoen van 2026 echt van start met de eerste officiële pre-season test.

Zie hieronder de video met de eerste meters van Audi in de Formule 1:

