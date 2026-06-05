Het F1-circus is neergestreken in Monaco voor de gelijknamige Grand Prix. In de aanloop naar het raceweekend vond er voor de tweede keer een voetbalwedstrijd plaats in het stadion van AS Monaco. Meerdere bekende namen uit de sportwereld maakten hun opwachting tijdens het benefietduel, onder wie oud-voetballers en enkele F1-coureurs. Zo stond FC Barcelona-legende Ronaldinho lijnrecht tegenover Alpine’s Pierre Gasly.

De wedstrijd werd gespeeld tussen Barbagiuans Monaco en Nazionale Piloti. Namens Monaco stonden onder andere Ronaldinho, Claude Makelele en Ludovic Giuly op het veld, terwijl Clarence Seedorf en Leonardo Bonucci de Piloti vertegenwoordigde. Zij kregen versterking van (oud-)coureurs Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Kimi Antonelli, Felipe Massa en Antonio Giovinazzi. Een andere opvallende speler was F1-CEO Stefano Domenicali.

LEES OOK: Audi eert Monaco-winnaar Tazio Nuvolari met speciale livery

Barbagiuans ging er uiteindelijk met de winst vandoor; de Piloti leden een 6-2 nederlaag. Uitblinker was de 46-jarige Ronaldinho, die het voetballen duidelijk nog niet was verleerd. In een duel met Pierre Gasly zette hij de Franse Alpine-coureur op zijn nummer door de bal behendig over hem heen te tikken. Bekijk de beelden hieronder.

RONALDINHO LE TIRÓ UN SOMBRERITO A GASLY JAJAJA



🙇🏻🙇🏻 https://t.co/JWOyooq04H pic.twitter.com/JmXu9W17sC — Ferrari AR (@Ferrari_com_ar) June 3, 2026

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.