Amber Brantsen kijkt, nu ze met zwangerschapsverlof thuis zit, met een ander oog naar de F1-programma’s van Viaplay. Maar wat ze als bankzitter ziet, bevalt haar nog steeds heel goed, zo schrijft ze in haar column voor FORMULE 1 Magazine.

Het geronk van Formule 1-motoren klinkt momenteel verder weg dan ooit. Terwijl het Grand Prix-circus onvermoeibaar doordendert, bevind ik me in een bijzondere, stille realiteit. Een paar weken geleden ben ik met zwangerschapsverlof gegaan: van F1-presentator naar bankzitter. Alhoewel deze pitstop natuurlijk al maandenlang op de planning stond, voelt het op z’n minst onwennig.

Emoties

Want dan zit je dus als bankzitter te kijken naar ‘jouw’ programma, dat gepresenteerd wordt door collega’s. Natuurlijk met gemixte emoties. Het begint met een ontzettende FOMO, fear of missing out. Max is gelukkig al kampioen, die timing was perfect tijdens mijn laatste raceweekend. Maar er zijn nog zoveel verhalen te vertellen dit seizoen. Wie wordt nummer 2? Wat gebeurt er met Pérez (als dat niet het antwoord is op de voorgaande vraag)? Hoe verhouden Mercedes, Ferrari, McLaren en misschien ook wel Aston Martin zich bovenaan het lijstje? Wie verrast en wie valt door de mand? Er zijn onafgeronde zaken. Het voelt gek om daarvan weg te lopen.

Loslaten

Toegegeven, loslaten is lastig. Bij een rode vlag vraag ik me op de bank direct af wanneer de eindredacteur de beslissing neemt weer terug naar de studio te gaan. Hebben ze genoeg gespreksstof? Hoe zou ik het aanvliegen? Welke quotes vallen er te halen? Wie brengt welke input aan de tafel? Waar gaat Chiel naartoe? Hebben we de locatiecamera’s op de juiste posities? Maar tegelijkertijd is er thuis ook veel meer ruimte voor het beleven en genieten van de sport. Echt ervaren dus. Niet als programmamaker, maar als kijker. Nuances en argumentatie hoeven dan niet altijd te bestaan. Want thuis kan een actie van een coureur of team ook gewoon stom zijn. Of dom. Zonder uitleg, gewoon omdat dat zo voelt. Ook wel eens lekker.

Maar bovenal overheerst het gevoel van trots bij het kijken naar onze F1-programma’s. Er is even tijd en aandacht voor wat we de afgelopen 1,5 jaar hebben neergezet. Niks is perfect, dat zal het nooit zijn, ook omdat perfectie saai is. Maar in het grotere geheel is er eindelijk ruimte om letterlijk te bekijken wat we daar met een klein team neerzetten. Dat maakt mij trots.

Aan het bier

Ik mis de F1-onderdompeling die de raceweekenden zijn. Alles opsnuiven, alleen even naar huis om te slapen en zelfs dan in bed nog het laatste nieuws op je telefoon checken. Maar het is ook heel bijzonder werk en privé nu samen te zien komen. Mijn dochter van 2 kan de auto van Verstappen herkennen op het scherm. Ik heb dat op filmpjes gezien, maar nu zie ik het zelf gebeuren. De opvoeding is geslaagd, lijkt me. Ik zie hoe mijn vriend en zijn F1-maatje aan het bier zitten tijdens de race. Dat ze daar in deze tijd van het jaar chocoladekruidnoten bij eten. Ik ervaar wat zij zien – én niet zien.

Tijdens mijn zwangerschapsverlof gaat het natuurlijk in de eerste plaats om de voorbereiding op – en mijn eerste stappen als moeder van twee kids. Maar het is ook een periode van persoonlijke en professionele groei. Het is heel leerzaam afstand te nemen van de routines die je kent. Waarom doen we dit op die manier en niet op een andere manier? Komt dit wel goed over, of kan het beter? Maar ook: wat ontgaat mij wanneer ik in de studio ben? Hoe ervaar ik een raceweekend in de rust van thuis? En wat kan ik daarvan meenemen?

Deze pauze gaat dus niet alleen over het even weg zijn, maar minstens zozeer over het verzamelen van nieuwe ervaringen, observaties en wijsheid. Ik kijk ernaar uit. Tot volgend jaar!

