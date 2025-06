Een van de leukste momenten voor een verslaggever in een Formule 1-weekend is het kijkje op de grid, vlak voor de start van een race. Ongeacht het aantal races dat je al verslagen hebt, waan je je tussen de coureurs, engineers, auto’s en lokale celebrities stiekem nog steeds een beetje als een kind in een snoepwinkel.

Nieuws valt er zelden te halen, hooguit een quootje of een leuke foto. Maar om je heen voel je de opwinding en adrenaline bij alles en iedereen richting de climax gaan. Voor de collega’s van de televisie is het altijd een uitdaging om te midden van de chaos op de grid nog even de laatste bespiegelingen te houden en korte gesprekjes met de hoofdrolspelers te voeren. Journalistiek is een vak, zo blijkt keer op keer. De één beheerst het kunstje beter dan de ander.

Nee, ik noem geen namen. Ik heb er altijd een hekel aan als collega’s elkaar de maat nemen. Eigenlijk is het not done, een ongeschreven wet waar de meesten in de paddock zich gelukkig aan houden. Toch moet me vanaf deze plek – en zonder op de persoon te willen spelen – iets van het hart: F1 TV.

Sinds gerespecteerd collega Will Buxton de Formule 1 heeft verruild voor IndyCar is het met de eigen tv-zender van Formula One Management wel snel bergafwaarts gegaan. Buxton nam voor iedere race altijd de gridwalk voor zijn rekening en wist relevante vragen aan relevante mensen te stellen. Bij F1 TV worstelt men sinds zijn vertrek met de opvolging.

Britse dominantie

In de Formule 1-wereld wordt al wat langer de discussie gevoerd over de Britse dominantie. Niet op de baan, maar met name in de paddock waar Britse media oververtegenwoordigd zijn. Niet zo gek vanwege de Britse roots van de sport, maar toch is er ook wat anders aan de hand.

De sport globaliseert, maar de FIA persconferenties en het eigen tv-kanaal hebben wel een erg Britse signatuur. Met uitzondering van Canadees en zesvoudig IndyCar-winnaar James Hinchcliffe bestaat de omvangrijke vaste line-up van F1 TV uit louter Britten. Niet voor niets wordt het al gekscherend Sky 2.0 genoemd. Recent zag ik ineens Alex Brundle (foto) weer eens met een microfoon tussen de auto’s wandelen. Inderdaad, de zoon van Martin Brundle. Ook Ruth Buscombe, voormalig strategie-engineer bij Stake F1, mocht het in die rol proberen. Hartstikke leuk dat beiden een kans krijgen om te laten zien wat ze ook op ander vlak in hun mars hebben, maar of ze meteen een mondiaal podium verdienen is de vraag.

Gevoelsmatig begin F1 TV meer en meer op een Brits vriendenkliekje te lijken en heeft het met (onafhankelijke) journalistiek weinig nog te maken. Antwoorden op gestelde vragen worden bijna standaard door de vragensteller zelf nog even beoordeeld: ‘Great stuff’. ‘Fascinating’. In de praktijk valt dat vaak best tegen…

Viaplay

Oftewel, Will Buxton wordt node gemist. En structurele buitenlandse inbreng zou daarnaast geen overbodige luxe zijn voor een streamingsdienst met een mondiaal bereik. Denk aan uitgesproken en kleurrijke figuren als Davide Valsecchi (nu incidenteel te gast), Jacques Villeneuve of bijvoorbeeld Giedo van der Garde.

Dat brengt me meteen bij Viaplay. De zender krijgt in Nederland nog wel eens kritiek, onder andere vanwege technische storingen of de prijs van de abonnementen. Neemt niet weg dat met de manier waarop men invulling geeft aan de programma’s weinig mis is. Smaken verschillen uiteraard, maar het commentaar tijdens de sessies, de vragen op de grid en in de paddock alsmede de analyses vanuit de studio in Hilversum, ze hebben in ieder geval altijd een journalistieke insteek.

En dat laatste is zeker in deze tijd een compliment waard. Great stuff, zouden ze bij F1 TV zeggen.

