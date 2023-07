Autosporters zijn volgens Nelson Valkenburg, columnist bij FORMULE 1 Magazine, verslaafd aan het leven van snelheid, competitie en gevaar. De adrenalinerush verdwijnt nooit. Ook niet na de hartverscheurende, fatale crash van Dilano van ’t Hoff.

Er zijn van die dagen die relativerend werken. Waarin het ineens niet uitmaakt wie er wint of waarom. Dagen die ons eraan herinneren dat autosport gevaarlijk is. Zaterdag 1 juli was zo’n dag. Want terwijl we op de Red Bull Ring allemaal bezig waren met de Sprint Shootout ging het op Spa-Francorchamps volledig mis voor Dilano van ’t Hoff tijdens een Formula Regional European Championship race. En dat zorgde voor een enorme schok in de autosportwereld.

Ook bij mij. Het is al bijna tien jaar geleden dat het raceteam van mijn ouders stopte met actieve autosport, maar de grootste angst van iedere teameigenaar kwam ineens weer dichtbij. Natuurlijk is er bijna niets zo mooi week in week uit met een stel tieners met een droom de Europese circuits af te reizen. Samen zoek je naar succes en hoop je ze verder te brengen op de ladder naar de Formule 1. De kids worden voor je ogen groot, worden beste vrienden met je monteurs en aan het einde van het seizoen voelen ze als je eigen familie. Niet voor niets zien Melroy Heemskerk en ik elkaar als broers. Het is een super bijzondere band.

En toch. Dagen als die zaterdag op Spa-Francorchamps zorgen ervoor dat je altijd bang bent. Bij elke rode vlag en bij elk moment dat een van je auto’s niet terugkeert naar de pits vrees je het ergste. Je bent verantwoordelijk voor die kids, als ze jonger dan achttien zijn, zelfs juridisch, en het kan gewoon altijd misgaan. En dat is de grootste angst van iedereen in de autosport. Een angst die voor het Nederlandse team van MP Motorsport ineens werkelijkheid werd, en de autosportwereld stond ook ineens stil. Met een prachtig eerbetoon aan Dilano van ’t Hoff van de hele Formule 1-paddock.

Maar bijna net zo snel pikte de autosportwereld gewoon de draad weer op. Dat was voor de buitenstaander misschien angstig snel, maar we kunnen als autosporters eigenlijk niet anders. Het is een cliché, maar autosport is nog altijd gevaarlijk en dagen als deze herinneren ons daaraan. Dat gevaar gaat niet zomaar weg. Hoe hard de FIA het ook probeert met steeds meer veiligheidseisen en regels. De sport balanceert op het randje van een adrenalinerush en we zijn er allemaal verslaafd aan. Een Grand Prix zonder incidenten vinden we saai en zware klappers gaan altijd viraal. Zonder gevaar was de autosport denk ik nooit zo populair geweest

Zelfs in de commentaarpositie hoop je natuurlijk op actie. En actie betekent gevaar. Ik geef het niet graag toe, maar ook ik ben zo’n adrenalinejunkie. Ondanks het feit dat ik in Medical Centres heb moeten wachten op nieuws van een gecrashte rijder, met zijn ouders om de vijf minuten aan de telefoon vragend om een update. Zelfs die ervaring zorgt er niet voor dat ik de autosport met andere ogen bekijk. Want als autosporters zijn we allemaal verslaafd aan dit leven van snelheid, competitie en uiteindelijk gevaar, hoe onlogisch het ook klinkt. En hoe onlogisch het ook voelt na een donkere dag voor de Nederlandse autosport.

Rust zacht Dilano.

