Na acht maanden, 22 GP’s en tientallen vluchten gunt Nelson Valkenburg zichzelf en de rest van de Formule 1-gemeenschap wat rust. Vooral degenen die de 24-uurs economie van de sport draaiende houden.

En zo zit een jaar Formule 1 er weer op. Een seizoen dat tegelijkertijd eeuwig duurt en in een vloek en zucht voorbij is.

Het lijkt een onmogelijke gedachte, dat het Formule 1-seizoen alweer voorbij is. Want op de eerste dag van de pre-season tests in Bahrein kijkt iedereen in de paddock met enthousiasme, vol goede moed en een klein beetje angst en beven tegen een overvolle kalender aan. Acht maanden, twee-en-twintig raceweekenden, een race in Imola die kwam te vervallen en ruim veertig vluchten later zit het erop en kun je als lid van de Formule 1-familie uitblazen, eindelijk de familie en vrienden weer zien en vooral je koffer even niet meer pakken.

Natuurlijk behoort dit seizoen aan Max en Red Bull Racing, hoe kan het ook anders. Maar in mijn ogen behoort het ook aan die duizenden leden van de Formule 1-wereld die alles opzijzetten om onderdeel te zijn van deze sport. Coureurs en teambazen, die kennen we allemaal goed. Maar het zijn vooral al die monteurs, communicatieteams, catering crews, logistiek personeel en collega’s van de media die de winterstop echt hebben verdiend. Zij zorgen dat de 24-uurs economie van de Formule 1 echt blijft draaien, dat in 2024 vier-en-twintig raceweekenden op een overvolle kalender mogelijk is. Zij zijn degenen die grote offers brengen, voor een stuk kleiner salaris, maar uit passie voor de sport.

Helden van Valkenburg

Dat zijn dan ook mijn helden. En veel ervan, in mijn tweede jaar als F1-commentator, inmiddels ook vrienden. De laatste race voelt daarom echt als een soort laatste dag van school. ‘Ga jij nog op vakantie?’ en ‘zullen we als ik in de buurt ben een bakkie doen?’, hoor je overal om je heen. Die bakkies komen in februari op het circuit waarschijnlijk wel weer, je weet hoe het gaat. Want waar iedereen echt naar snakt is even uit de Formule 1-wereld stappen, terug naar het gewone leven. Zonder FOM-pas om de nek.

Want voor je het weet klopt de Formule 1 weer op onze deur en worden de eerste auto’s gepresenteerd. Niet veel later staan we met z’n allen weer op het circuit en volgen we allemaal de testdagen om echt uit te vogelen wat voor jaar we individueel, maar ook als sport in zijn geheel gaan krijgen. En hoe moe iedereen ook is, stiekem kijkt iedereen daar alweer naar uit. Ik ook!

Maar voor nu resteert te zeggen dat het jaar aan Max Verstappen en de hele Formule 1-paddock behoort. Dat de voetjes inderdaad even omhoog mogen. Dat het een heerlijk jaar was om commentaar te doen. En dat we het volgend jaar gelukkig allemaal weer mogen doen.

Fijne feestdagen!

