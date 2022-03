De twintig Formule 1-coureurs hebben na een uitzonderlijk lange vergadering van vier uur besloten om, ondanks de raketaanval nabij het Jeddah Corniche Circuit, dit weekend te blijven racen, zo hebben meerdere teambazen laten weten.

De Formule 1 besloot naar aanleiding van de raketaanval op een oliedepot van Aramco, een van de partners van de F1, in Jeddah een extra vergadering te beleggen. Samen met de FIA hielden zij gesprekken met de lokale autoriteiten, die de veiligheid van iedereen op en rondom het circuit garandeerden. Daarop besloot de Formule 1 om de Grand Prix van Saoedi-Arabië door te laten gaan. Ook de teambazen waren unaniem akkoord gegaan met de voortzetting van het raceweekend.

Daarmee was het echter nog niet gedaan. De twintig coureurs, die aanwezig waren bij de extra vergadering, bleven nog samen om de situatie te bespreken. Er gingen al geruchten dat sommige coureurs zich voor de tweede vrije training er niet prettig bij voelden om door te gaan en het feit dat het gesprek ruim vier uur duurde duidde erop dat er inderdaad wat twijfels waren bij sommige coureurs. Later voegden Formule 1-baas Stefano Domenicali en algemeen directeur Ross Brawn zich bij de groep om de situatie verder te bespreken. Even later kwamen ook weer wat teambazen aanschuiven. Dat gebeurde nog diep in de nacht in Saoedi-Arabië.

Na die gesprekken hebben de coureurs besloten om alsnog te racen. Teambazen Christian Horner en Toto Wolff en McLaren-CEO Zak Brown bevestigden dat er gewoon geracet zal worden. Een reactie van de Grand Prix Drivers’ Association, de vakbond van de coureurs, laat nog op zich wachten. Het is dan ook onduidelijk of zij het allemaal eens zijn met de beslissing.

Foto: Motorsport Images

Veiligheid gegarandeerd door autoriteiten

Vrijdagmiddag waren er tijdens de eerste vrije training enorme rookpluimen te zien. Het ging om een explosie bij een oliedepot van Aramco, een partner van de Formule 1. Later eisten de Houthi-rebellen de aanval op de faciliteit – dat zo’n tien kilometer van het circuit vandaan ligt – op, waarop de Formule 1 al een korte vergadering inlaste voorafgaand aan de tweede vrije training. Die ging gewoon door, al werden na die sessie alle mediasessies van de coureurs op verzoek van de FIA geannuleerd. Vervolgens vond de extra vergadering plaats, waarna de Formule 1-top genoeg reden zag om het raceweekend door te kunnen laten gaan. “We voelen ons veilig”, sprak Domenicali de massaal aanwezige pers toe.

“We hebben de volledige garantie gekregen dat voor het land veiligheid vooropstaat, ongeacht de situatie. Ze hebben alle systemen om dit gebied, de stad en de plaatsen waar we naartoe gaan te beschermen. We hebben het vertrouwen en we moeten de lokale overheid in dat opzicht ook vertrouwen. Daarom gaan we natuurlijk door met het evenement”, aldus de Italiaan.

Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem probeerde iedereen gerust te stellen. “Op wie hebben ze het gemunt? Ze richten zich op de infrastructuur, niet op de burgers en niet op het circuit. Natuurlijk hebben we de feiten gecontroleerd en hebben we de garantie van hen gekregen dat dit een veilige plek is. Het zal veilig zijn en we gaan door met racen.”