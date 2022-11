Een speciale aflevering van Paddockpraat. In het Louwman Museum in Den Haag mochten wij 400 abonnees en Formule 1-liefhebbers ontvangen voor De Finish, een initiatief van Formule 1 Magazine om samen het seizoen af te sluiten. André Venema en Frank Woestenburg verwelkomden aan tafel onze huisfotograaf Peter van Egmond, simrace-expert en tegenwoordig ook coureurscoach bij Alfa Romeo Atze Kerkhof en Jan Lammers die verder geen introductie behoeft. Zij bespraken het seizoen 2022, de tweede titel van Max Verstappen en nog veel meer. Het publiek bestookte de gasten met vragen en dat alles hebben we verpakt in deze podcast.

