De twaalfde plaats op de grid biedt Nyck de Vries zondag in Monaco perspectief op punten. De coureur van AlphaTauri wil desgevraagd niet te hard van stapel lopen. “Het belangrijkste is dat ik niet geforceerd ga rijden”, blikt hij vooruit.

De Vries plaatste zich voor de derde keer dit jaar voor Q2 en bewaarde zodoende het beste van dit weekend tot nu de kwalificatie. Een plaats bij de beste tien zat op anderhalve tiende van Lando Norris net niet in. Het lukte teamgenoot Yuki Tsunoda wel (negende). “Het is nipt, de verschillen zijn klein”, aldus De Vries.

Dat kan in combinatie met P12 mogelijkheden bieden om voor het eerste dit seizoen in de punten te rijden. Nog belangrijker dan dat is voor De Vries dat hij een foutloze wedstrijd rijdt. “Ik moet zorgen dat ik het maximale resultaat behaal in de race, of dat nou plek 13, 12, 11 of 10 is. Tot nu is het hoe dan ook een redelijk weekend, met goede opbouw.”

Een goede prestatie zou fijn zijn voor de Nederlander. Hoewel volgens hen van een ultimatum geen sprake is, lieten Dr. Helmut Marko en AlphaTauri-teambaas Franz Tost al wel weten dat ze meer van De Vries verwachten. Dat geldt ook voor hemzelf, zei hij deze week al zelfkritisch..