Het Nationale Autosport Monument dat bij de ingang van Circuit Zandvoort staat, is weer twee namen rijker. Nyck de Vries en Renger van der Zande hebben een plekje gekregen onder bijvoorbeeld Robin Frijns, Robert Doornbos, Christijan Albers, Jos en Max Verstappen en nog vele anderen.

Het monument is anders dan anders omdat het bestuur van het monument de coureurs wil eren, ook als ze nog steeds actief zijn. Het idee ontstond nadat de talentvolle Marcel Albers in 1992 op 24-jarige leeftijd om het leven kwam bij een ongeluk in Engeland.

“Ik ga straks in Amerika wel even opscheppen dat ik in Zandvoort op een muur sta. Ik kan zelf bepalen hoe belangrijk dat is”, lacht Van der Zande. Op serieuzere toon: “Het is echt wel een eer, hoor. De Formule 1 is hotter dan ooit maar ook Zandvoort is zeker hot. De coureurs zien straks mijn naam op die muur staan als ze straks bij het circuit aankomen rijden.”

Foto: Motorsport Images

Het woord Formule 1 valt uiteraard regelmatig zo met de Dutch GP om de hoek. Uiteraard krijgt vader Hendrik Jan de Vries, hij vertegenwoordigt zijn zoon en Formule E-kampioen van 2021 Nyck, daar ook vragen over. “Ik kan daar echt heel weinig over zeggen, hij zit in een goed kamp met Mercedes. Maar er is in de Formule 1 nog zoveel meer nodig, externe factoren waar je helemaal geen controle over hebt. Dat zie je wel weer met Fernando Alonso, dat heeft alles opengebroken.”

Het monument is dus in het leven geroepen voor coureurs die iets bijzonders hebben gepresteerd: kampioenschappen, winst in een klassieker of punten in de Formule 1. Renger van der Zande won de 24 uur van Daytona, is vaste waarde bij Cadillac en is inmiddels een grote meneer in het mondiale lange afstandsracen. “Ik heb ook gedroomd van de Formule 1 maar dat is niet gelukt. Maar het is veel belangrijker wat er wel gelukt is. Ik ben erg blij en trots op mijn carriére, dit is waar ik wil zijn. Het hoogste niveau onder de Formule 1, ik zit goed op mijn plek.”

Foto: Motorsport Images

Hij vervolgt: “Maar misschien was ik ook niet goed genoeg. Al heb ik Daniel Ricciardo wel verslagen, die heeft nog steeds nachtmerries! En er zijn anderen die de Formule 1 hebben gehaald, waar ik ook omheen reed. In de Formule 1 heb je de absolute top met Max Verstappen, Alonso, Hamilton en nog een paar. Daaronder heb je een groep die die exeptionele kwaliteiten niet heeft, daar had ik het wel tegenop kunnen nemen.”

Het bijschrijven van de namen op het monument is dus een moment van tussentijdse reflectie. “Een waardering voor wat je al behaald hebt”, zegt Hendrik Jan de Vries. “De lengte van je carriére maakt dan niet uit. Grappige is wel dat ik hier mogelijk meer heb gereden dan Nyck. Wij hadden nooit zoveel in Zandvoort, na het karten ging hij Formule Renault rijden. Hij heeft hier nooit echt wedstrijden gereden. Misschien moet mijn naam er maar bij.”