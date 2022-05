Nyck de Vries heeft op het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn de achtste ePrix van 2022 op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen Formule E legde de basis voor zijn tweede overwinning van dit seizoen in de openingsmeters, waar hij vanaf P3 eerst Robin Frijns en daarna ook polesitter Edoardo Mortara vakkundig te grazen nam.

Na een moeizame periode met de nodige tegenslag, De Vries haalde zaterdag bij de eerste voorstelling van het Berlijnse dubbelnummer één WK-punt op, kwam de zege op het voormalige vliegveld als geroepen. De wereldkampioen schoof twee plaatsen op in het klassement naar de zesde plaats en mag met nog acht ePrix’ in het verschiet blijven hopen op een succesvolle verdediging van zijn titel.

Het tweede nummer binnen een etmaal was voor De Vries ’s ochtends al een stuk zonniger begonnen. In de kwalificatiestrijd verloor hij in de halve finale weliswaar van Mortara, zaterdag had de Zwitser de eerste race in Berlijn al op zijn naam geschreven, maar vanaf de derde startplaats maakte hij die verliesbeurt meteen goed. Met een handige manoeuvre rekende De Vries landgenoot Frijns en Mortara in. Door als eerste de zogenaamde attackmode, coureurs krijgen daarin acht minuten extra vermogen, te activeren hield de Fries drie kwartier lang controle over de race.

Dat lukte Frijns, zaterdag twaalfde, niet. De Limburger verloor bij de start twee plaatsen, miste daarnaast de attackmode waardoor hij verder terugviel. Frijns finishte uiteindelijk als vijfde. De Vries’ teamgenoot Stoffel Vandoorne, de leider in het wereldkampioenschap, completeerde met een derde plaats namens Mercedes het podium. Het Duitse team zal in 2023 en met een nieuwe generatie auto’s worden overgenomen door McLaren.

“De laatste drie races waren moeilijk, het was een vervelende periode”, bekende De Vries na afloop van zijn winnende rit in Berlijn. “Ik ben blij dat we op zo’n sterke manier zijn teruggekomen.” Over drie weken staat de volgende ePrix op het programma in Jakarta.