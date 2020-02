De Vries vergalt in Mexico-Stad zijn eigen race en die van Frijns

Mitch Evans heeft de vierde ePrix van dit seizoen in Mexico-Stad op zijn naam geschreven. Nyck de Vries, als derde gestart en debutant in ’s werelds eerste volledig elektrische raceserie, beleefde een zwarte middag. Hij viel halverwege na een inschattingsfout uit en boorde zijn bolide daarbij vol in de flank van landgenoot Robin Frijns, die net de aanval op een podiumplaats had ingezet.

Een verdedigende manoeuvre met flinke consequenties: De Vries klaagde over de boordradio dat Antonio Felix da Costa hem waarschijnlijk had aangetikt waardoor hij de controle over zijn elektrische Mercedes was kwijtgeraakt. Maar de tv-beelden leken een ander verhaal te vertellen. De Vries kon de eerste bocht na start/finish niet houden en glibberde daarbij hard tegen Frijns, hij rijdt voor Audi’s klantenteam Envision, aan. Net als de race van De Vries, hij was een van de liefst acht uitvallers in Mexico-Stad, was ook die van de Limburger meteen voorbij. Frijns viel terug naar het middenveld en kwam uiteindelijk als twaalfde over de finish.

Zoals zo vaak leverde de start van de Formule E-race de nodige opwinding op. Aanvankelijk schoof De Vries, in dienst van Mercedes’ fabrieksteam, een plaatsje op. Hij positioneerde zich netjes achter Mitch Evans (Jaguar), die polesitter André Lotterer (Porsche) op het volgepakte Autódromo Hermanos Rodríguez had verschalkt. Robin Frijns verloor een positie, maar werkte zich snel op naar de vijfde plaats. Onderweg daar naartoe passeerde hij De Vries, die niet lekker in zijn ritme kwam en hem korte tijd later aantikte. De wedstrijdleiding deed De Vries’ slippertje af als een race-incident.

Een vroege safteycar krulde het veld weer ineen en deed Evans’ ruime marge weer smelten. De Nieuw-Zeelander raakte er echter niet door van de wijs. Hoewel Frijns’ teamgenoot Sam Bird nog wel even aandrong, behield Evans steeds een veilige marge. Antonio Felix da Costa en Sebastien Buemi completeerden na een incidentrijke race het podium in de metropool.