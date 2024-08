André Cats, directeur topsport bij NOC*NSF, keek afgelopen weekeinde als gast bij de Dutch GP in Zandvoort zijn ogen uit. Voor Cats volgde het bezoek op de Olympische Spelen in Parijs, waar hij afgelopen maand leiding gaf aan TeamNL.

“Ik vind alle sporten fantastisch, dus ook autosport. Het mooie aan topsport is de wil om te winnen, de drang naar perfectie en dan maakt het voor mij niet uit of iemand aan de ringen hangt of in een auto zit”, vertelde Cats in de paddock.

“Het is fascinerend een kijkje achter de schermen te krijgen in een totaal andere wereld. En er zijn veel dingen die je van elkaar kunt leren. Zoals? Nou, de Formule 1 is natuurlijk een ontzettend commerciële wereld met veel media. Je ziet hier coureurs twee minuten voor de start nog interviews geven. Dat zie je in weinig andere sporten. Misschien zouden andere sporten wat dat betreft wat commerciëler moeten denken.”

‘Geweldig hoe hoog hij lat voor zichzelf legt’

Cats: “Als je het over Max Verstappen hebt. Ik vind het geweldig hoe hoog hij de lat altijd voor zichzelf legt. Hij heeft nu bij Red Bull duidelijk een wat moeilijker seizoen. Je ziet wel dat hij alles probeert om ook voor zijn omgeving de druk er vol op te zetten om toch weer nieuwe stappen te zetten. Max is niet iemand die genoegen neemt met het vanzelfsprekende. Maar ja, dat is ook wel kenmerkend voor veel topsporters. En dat herken ik aan olympisch kampioenen. Die willen het altijd weer beter doen dan gisteren. Grenzen verleggen. Dat bewonder ik aan sporters als Max en ook Harrie Lavreysen.”

Cats is verder vol bewondering voor de wijze waarop Max Verstappen met de mentale druk en het extreme verwachtingspatroon in Nederland omgaat. “De GP van Nederland bestaat bijvoorbeeld dankzij Max. Alleen dat al brengt een enorme druk met zich mee voor een jongen van 26 jaar. Maar ik denk dat hij zich daar goed los van kan maken.”

‘Overleg met KNAF hoe succes te continueren’

André Cats was in Zandvoort op uitnodiging van de KNAF, de bond waarmee hij zich ook buigt over de vraag hoe de populariteit van de autosport en het succes van Max Verstanden op lange termijn gecontinueerd kan worden.

“Wat we in ieder geval met elkaar bespreken en natuurlijk ook al weten is dat er ontzettend veel geld omgaat in deze sport, dat het een extreem dure sport is. Dat staat buiten kijf. Maar toch willen we proberen jongens en meiden die jong zijn en talent hebben een duwtje in de rug te geven. Op tal van manieren. En daar kunnen ook wij bij helpen. Dat doen we ook al. Wij hebben bijvoorbeeld veel expertise in huis bij TeamNL. Maar misschien kunnen we onze support nog verder uitbouwen.”

