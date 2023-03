Niet alleen op de baan, maar ook ernaast valt er in Melbourne genoeg te zien. Aan de hand van tien foto’s een overzicht van wat er vandaag allemaal in de kantlijn van Grand Prix van Australië gebeurde. En de man met het leuke hoedje op de foto hierboven is trouwens niemand minder dan Mercedes-coureur George Russell.

Kevin Magnussen knielt vriendelijk even voor een spontaan kiekje met een blindegeleidehond. Foto: Motorsport Images.

Carlos Sainz en Charles Leclerc laten zien dat ze het scoren, weliswaar naast de baan, nog niet verleerd zijn. Foto: Motorsport Images.

Een lachende Max Verstappen met een pruik op zijn hoofd, Sergio Pérez vindt het een selfie waard. Foto: Motorsport Images.

Een historische demonstratie hoort erbij in de aanloop naar de Australische GP. Foto: Motorsport Images.

Daniel Ricciardo is onverminderd populair in Australië en hij heeft alle tijd om met zijn fans op de foto te gaan. Foto: Motorsport Images.

Fernando Alonso vereeuwigd op het witte doek door een Australische kunstenaar. Foto: Motorsport Images.

Het publiek wordt buiten de poorten van de paddock vermaakt door vrouwelijk schoon op rollerskates. Foto: Motorsport Images.

Ja, het is hem echt. Michael ‘No Mikey No’ Masi is terug in de paddock. Op de foto met Mick Doohan. Foto: Getty Images.



Zo ziet de onderkant van de Red Bull er dus uit… Foto: Getty Images.



Esteban Ocon (l.) en Pierre Gasly trakteren Jack Doohan op hotdogs en ander lekkers. Foto: Getty Images.