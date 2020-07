Donkere wolken boven Hongaarse GP: komt er derde race in Spielberg?

De Hongaarse regering heeft in verband met de bestrijding van het corona-virus de maatregelen voor zowel de eigen bevolking als bezoekers uit niet-EU-landen verscherpt. Bezoekers uit Groot-Brittanië zijn vanaf woensdag niet meer welkom of moeten eerst in quarantaine. De Hongaarse GP, voor volgende week gepland op de Hungaroring, staat volgens grandpx.news mogelijk op de tocht.

Het ging in de paddock van de Red Bull Ring niet alleen over de spectaculaire kwalificatie en overwinning van Lewis Hamilton. Ook de vraag of de complete Formule 1-bubbel ongehinderd vanuit Spielberg verder kan reizen naar Boedapest kwam ter sprake. Door de strenge maatregelen die de Hongaarse regering voor komende week heeft aangekondigd, riskeren Britten een hoge boete en zelfs gevangenisstraf wanneer ze het toegangsprotocol doorbreken.

“We moeten of op de baan of in het hotel blijven”, aldus Lando Norris. “Ik kan dus niet een wandeling of een ritje gaan maken.” Collega Lewis Hamilton zal in Hongarije, net als in Spielberg, uit voorzorg binnen de circuitpoorten blijven en in een luxe motorhome slapen. “Dit zijn vreemde tijden. We moeten dit heel, heel serieus nemen”, zei de Britse wereldkampioen.

Hoewel er vanuit de Formule 1-bubbel geen positieve tests zijn gemeld in de afgelopen anderhalve week, doorbraken Charles Leclerc, Valteri Bottas en ook Sebastian Vettel openlijk het protocol. Leclerc en Bottas vlogen na de eerste race naar huis in Monaco, Vettel werd afgelopen weekeinde opnieuw gespot zonder mondkapje en bij een ander team. “We zullen extra waakzaam moeten zijn”, aldus Ferrari’s teambaas Mattia Binotto. “Beide coureurs beseffen dat ze verkeerd hebben gehandeld en dat ze de regels moeten naleven.”

Volgens grandpx.news hebben FIA-president Jean Todt en Liberty’s topman Chase Carey inmiddels contact gezocht met de Hongaarse autoriteiten om een uitzondering voor al het Britse F1-personeel te verkrijgen. Indien dat niet lukt, zou Formule 1 de race op de Hungaroring volgens grandpx.news mogelijk willen afgelasten en als alternatief een derde race in Spielberg gaan organiseren.

“Chase Carey heeft mij gevraagd wat de coureurs ervan zouden vinden om drie races op de Red Bull Ring te rijden”, verklaarde Alexander Wurz, voorzitter van de Grand Prix Drivers Association (belangenvereniging van F1-coureurs) in een Oostenrijkse krant. “Ik heb hem gezegd dat als de Red Bull Ring de enige baan is waar we naartoe kunnen, we er wel tien keer kunnen rijden.” Haast is volgens Wurz dan wel geboden. “De marshals en al het materieel zijn er nu. Als we het antwoord binnen 24 uur weten, dan rijden we hier volgende week misschien weer.”