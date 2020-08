Door de lens van Peter: Waar gaat Sebastian Vettel naartoe?

Als één van de weinige fotografen is onze huisfotograaf Peter van Egmond wél aanwezig bij de Grands Prix. Het is voor de F1-veteraan met honderden raceweekenden achter zijn naam ook improviseren maar zonder alle coronamaatregelen had hij deze mooie foto van Sebastian Vettel niet kunnen maken.

“Een van de weinige voordelen dat er nu geen publiek bij de races is, is dat je als fotograaf op plekken kunt komen, waar je anders wordt weggestuurd. Zoals de loopbrug van het pitcomplex naar de VIP-tribune”, vertelt Van Egmond.

En op de loopbrug spotte hij de gaande man. Althans, de bij Ferrari vertrekkende Sebastian Vettel. “Je hebt er een heel mooi overzicht over de paddock, die ook heel leeg is, dus je hoeft niet bang te zijn dat er toeristen in beeld verschijnen. Dit beeld vond ik heel sprekend, omdat Sebastian Vettel op weg lijkt naar de uitgang. Waarschijnlijk niet uit de Formule 1, maar in ieder geval wel bij Ferrari. Een droom die uiteenspat.”