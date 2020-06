Duitse RTL stopt na drie decennia met F1: ‘Het is een financiële kwestie’

RTL Duitsland stopt na dit seizoen met de uitzendingen van de Formule 1. Volgens de commerciële zender is de prijs voor de tv-rechten te hoog om verantwoord verder te gaan. Zo komt er na dertig jaar een einde aan het huwelijk tussen RTL en de Formule 1.

Het zal even wennen zijn, ook voor veel Nederlandse kijkers. Maar RTL Duitsland is vanaf volgend jaar op zondagmiddag geen uitwijkmogelijkheid meer om op het open kanaal gratis naar Formule 1 te kijken. “Als er concurrenten in het spel zijn die het dubbele bedrag voor de rechten bieden, dan moet je er tussenuit”, zegt RTL’s sportchef Manfred Loppe tegen boulevardkrant Bild. “We willen onze kijkers in de toekomst natuurlijk een attractief sportpakket blijven presenteren. En dan spelen economische beperkingen een rol.”

De commerciële zender legt de focus vanaf 2021 vooral op voetbal: RTL heeft de uitzendrechten van de duels van de nationale ploeg en ook de Europa League. “De strijd om tv-rechten is veranderd en heeft de markt deels oververhit”, aldus RTL’s woordvoerder Jörg Graf. Waarschijnlijk speelt in het besluit ook mee dat Duitsland volgend jaar mogelijk geen enkele coureur in de Formule 1 zal hebben, nu Sebastian Vettel bekend heeft gemaakt aan het einde van dit jaar te vertrekken bij Ferrari.

RTL zendt de Formule 1 sinds 1991 uit. Met Florian König en pitreporter Kai Ebel (op de foto met Max Verstappen), ook in Nederland vrij populair, heeft de Duitse zender twee bepalende gezichten in huis. Vele bekende oud-coureurs werkten over drie decennia als analist voor de zender. Niki Lauda, vorig jaar overleden, was een van de bekendste en de meest uitgesproken analisten. In de afgelopen jaren maakte RTL gebruik van de expertise van onder meer Nico Rosberg en Timo Glock.

Waar de Formule 1 vanaf 2021 te zien zal zijn in Duitsland, is nog onbekend. Betaalzender Sky Sports lijkt een voorname gegadigde. Dat zendt op 5 juli net als RTL de openingsrace van dit seizoen live uit.