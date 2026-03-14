De eerste monteur van Max Verstappen, Matt Caller, heeft definitief afscheid genomen bij het team van Red Bull. De Britse monteur was onderdeel van de technische staf rondom de wereldkampioen, en maakte zo van dichtbij mee hoe de Nederlander wereldtitels won. ‘Wat een avontuur is het geweest’, blikt Caller nog een keer terug op zijn Red Bull-tijd, voordat hij aan de slag gaat als hoofdmonteur bij Audi.

Afgelopen oktober kwam het nieuws al naar buiten dat Matt Caller, de eerste monteur van Max Verstappen, Red Bull zou verlaten. De Brit ging pas in 2024 aan de slag bij de technische staf rondom de viervoudig wereldkampioen. Hij verruilt de Oostenrijkers nu voor een functie van hoofdmonteur bij Audi. Donderdag 12 maart was de laatste dag van Caller bij Red Bull. Middels een uitgebreide post op zijn Instagram-pagina bedankt hij de Oostenrijkse renstal.

“Na een ongelooflijke reis die in 2015 begon, is vandaag mijn laatste dag bij Red Bull Racing”, steekt de monteur van wal. “Wat een avontuur is het geweest. Vanaf de allereerste dag dat ik hier binnenkwam tot mijn rol in een team dat voortdurend de grenzen verlegt op het gebied van prestaties, innovatie en teamwork. Het afgelopen decennium is werkelijk onvergetelijk geweest.”

Wereldkampioenschappen en records

Zo was Caller erbij toen Verstappen tussen 2021 en 2024 zijn vier wereldtitels won. “In mijn tijd bij Red Bull heb ik het geluk gehad bij te dragen aan meerdere wereldkampioenschappen, diverse DHL Fastest Pit Stop-prijzen, en deel uit te maken van pitcrews die wereldrecords op het gebied van pitstops hebben gevestigd”, vervolgt de Brit. “Deze prestaties weerspiegelen de niet-aflatende toewijding, precisie en het teamwork van alle betrokkenen.

De inmiddels voormalig monteur van Verstappen voegt eraan toen: “Ik heb het voorrecht gehad om samen te werken met enkele van de meest getalenteerde, toegewijde en gepassioneerde mensen in de autosport. Ik ben ontzettend dankbaar voor elk moment dat we hebben gedeeld. De ervaringen, uitdagingen, overwinningen en lessen onderweg zullen me voor altijd bijblijven. Het was ronduit geweldig om deel uit te maken van deze reis.” Caller bedankt vervolgens zijn oud-werkgever. “Ik ben er trots op dat ik deel van het team heb mogen uitmaken. Nu kijk ik ernaar uit om een nieuw hoofdstuk te beginnen en als hoofdmonteur bij het Audi F1 Team aan de slag te gaan. Ik kijk uit naar de uitdaging die voor me ligt en naar het helpen opbouwen van iets nieuws bij Audi. Op naar het volgende hoofdstuk.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

(Foto/credit: Matt Caller/Red Bull)

