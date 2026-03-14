Mercedes-coureur George Russell heeft zaterdagochtend in Shanghai de eerste sprintrace van het seizoen op zijn naam geschreven en daarmee zijn 100-procentscore in dit nog jonge seizoen – na zijn zege van vorig weekend tijdens de Australische GP – behouden. Max Verstappen beleefde in China een dramatische start, viel ver terug en moest uiteindelijk genoegen nemen met de negende plaats.

In de eerste fase van de sprintrace had Russell het nog even moeilijk met Lewis Hamilton, die kort na de start de leiding overnam. Enkele ronden lang was het een kwestie van jojo-racen tussen de twee Britten, een gevolg van het opladen van de batterijen en het gebruik van de overtake-mode. Na enkele ronden stuivertje wisselen nam Russell echter overtuigend afstand en reed hij in een rechte lijn naar zijn eerste sprintzege, waarmee hij zijn leiding in het wereldkampioenschap verstevigde.

In tegenstelling tot Russell had zijn Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli een beroerde start. De Italiaan verloor een groot aantal posities en kwam ook nog eens in aanraking met Red Bull-coureurIsack Hadjar, hetgeen hem op een tijdstraf van tien seconden kwam te staan. Mede daardoor werd hij uiteindelijk als vijfde geklasseerd. Achter Russell eindigden de Ferrari-coureurs Leclerc en Hamilton respectievelijk als tweede en derde.

De man met de beroerdste start van het veld was echter Max Verstappen, die traag van zijn plek kwam en terugviel van P8 naar P20. Daarna maakte de viervoudig wereldkampioen van Red Bull er een inhaalrace van. Ondanks een safety-carsituatie (stilvallen Nico Hülkenberg) en een pitstop kwam Verstappen – op softs in de slotfase – uiteindelijk niet verder dan de negende plaats. Hierdoor bleef hij net met lege handen staan. Alleen de top-acht krijgt in een sprintrace punten.

Later vandaag staat de kwalificatie voor de GP van China op het programma. Deze begint om 08.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

