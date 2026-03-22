Andrea Kimi Antonelli heeft gereageerd op de blunder vanuit de Formule 1 tijdens zijn podiumceremonie in China. De Italiaan werd op het Shanghai International Circuit de op een na jongste racewinnaar ooit – na Max Verstappen – maar moest aanhoren hoe oud-coureur Kimi Räikkönen werd omgeroepen tot de winnaar. Een verwarrend moment, zo geeft Kimi Antonelli toe: ‘Ik wist niet zeker of ik nu wel of niet het podium op mocht’.

Andrea Kimi Antonelli werd met zijn eerste zege in Shanghai de op een na jongste racewinnaar in de geschiedenis van de Formule 1. Voor de koningsklasse was het echter even wennen dat voor het eerst sinds Kimi Räikkönen weer een ‘Kimi’ op de bovenste trede van het ereschavot mocht plaatsnemen. De F1-omroeper die de drie podiumkandidaten introduceerde, riep namelijk het publiek op om te gaan staan voor de Finse oud-coureur terwijl Kimi Antonelli het podium betrad.

‘Kon het niet geloven’

De Mercedes-coureur vertelde later over zijn reactie op het moment dat hij de verkeerde ‘Kimi’ tot racewinnaar van de GP China werd uitgeroepen. “Ik kon het niet geloven”, vertelt Kimi Antonelli aan Sport Mediaset. “Ik wist niet zeker of ik nu wel of niet het podium op mocht, ik was helemaal in de war.”

Uiteraard mocht de Italiaanse coureur dat wel, en werd hij zo de eerste Italiaanse racewinnaar in twintig jaar tijd. Kimi Antonelli kon daardoor op felicitaties rekenen van zijn beroemde landgenoten, onder wie skiër Alberto Tomba en tennisser Jannik Sinner. “Het was echt bijzonder om felicitaties te krijgen van grote kampioenen die de geschiedenis van de Italiaanse sport hebben geschreven”, aldus de kersverse Grand Prix-winnaar. “Tomba stuurde me een bericht, maar wat me het meest raakte, was dat Jannik Sinner zijn overwinning aan mij opdroeg. Dat maakte me echt ontroerd.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.