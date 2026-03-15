Kimi Antonelli schreef zondag de GP van China op zijn naam. Het was de eerste F1-zege voor de tiener van Mercedes, die tevens de eerste Italiaanse Grand Prix-winnaar werd sinds Giancarlo Fisichella in 2006. Voor de F1-omroeper in Shanghai was het nog even wennen om Antonelli te moeten aankondigen op het podium: hij blunderde en vroeg het publiek te gaan staan voor Kimi Räikkönen.

Het team van Mercedes plaatste de beelden van het foutje later op sociale media. Te zien is hoe Antonelli het podium betreedt, terwijl de spreker het over oud-coureur Kimi Räikkönen heeft. Dat leidt tot verbaasde blikken, al kan de jonge Italiaan duidelijk ook lachen om het incident. Overigens is het niet gek dat er wat verwarring ontstond in China. Deze overwinning was pas de vijfde top-3-finish voor Antonelli, terwijl naamgenoot Räikkönen liefst 103 keer op het podium stond. Niet zo vreemd dus dat sommigen zich nog steeds vergissen en direct aan de Finse oud-kampioen denken.

Overigens is Kimi Antonelli niet vernoemd naar de Iceman. Op zich geen vreemde gedachte, gezien zijn Italiaanse komaf en de geschiedenis tussen Ferrari en Räikkönen. Antonelli, die voluit Andrea Kimi Antonelli heet, heeft zijn naam echter te danken aan een vriend van de familie. Die vond de naam mooi, legde het voor aan Antonelli’s ouders en die gingen akkoord. Met de coureur uit Finland heeft het dus écht niets te maken, aldus de Italiaan zelf.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.