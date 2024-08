In de korte Formule 1-carrière van Erik Comas staat Ayrton Senna tweemaal centraal. In 1992 redt de Braziliaan zijn leven, twee jaar later staat hij machteloos naast diens gecrashte Williams in Imola. “Je voelt je zo nutteloos op dat moment. Ik was er helemaal kapot van.”

In 1992 gaat het mis met Erik Comas in België. Goed mis. Tijdens de training in Spa-Francorchamps maakt hij een enorme klapper in Blanchimont en verliest zijn bewustzijn. De andere coureurs razen langs het wrak dat midden op de baan staat, maar ééntje stopt, springt uit zijn auto en rent naar Comas. Het is Ayrton Senna. De motor van de Ligier draait nog op volle toeren en de Braziliaan weet deze uit te schakelen. Ook houdt hij het hoofd van de bewusteloze coureur omhoog om de luchtweg vrij te houden tot het medisch personeel is gearriveerd.

“Ik weet niets meer van dat ongeluk omdat mijn voorwiel tegen mijn helm knalde, waardoor ik knock-out ging”, vertelt Comas tegenover FORMULE 1 Magazine. “Mijn voet bleef op het gaspedaal hangen waardoor de motor hoog in de toeren bleef. Ik stond midden op de baan en het was levensgevaarlijk, maar toch besloot Senna te hulp te schieten. De boel had vlam kunnen vatten of zelfs kunnen exploderen, want er liepen ook allemaal vloeistoffen uit de auto. Ayrton heeft daar mijn leven gered.”

Rampweekend op Imola

We spoelen door naar 1 mei 1994 waar Comas tijdens de drivers briefing toevallig naast Senna zit. De stemming is bedrukt omdat de dag ervoor Roland Ratzenberger is overleden tijdens een crash op Imola. “Ayrton vroeg of ik die week ook naar Londen wilde komen voor een bijeenkomst om te praten over de veiligheid. Ik zei dat ik natuurlijk van de partij zou zijn. In al die jaren was dit de enige keer dat we naast elkaar zaten tijdens een briefing. Dat was een paar uur voordat we hem verloren.”

Wanneer die middag de lichten doven voor de GP San Marino, volgt er een grote startcrash en wordt de safetycar naar buiten geroepen. Terwijl de coureurs achter de Opel Vectra slingeren, wordt Comas van achteren aangetikt en moet naar binnen voor een nieuwe achtervleugel. Zodra het veld weer wordt losgelaten, Comas staat dan nog in de pitstraat, schiet Senna er al snel af in de Tamburello-bocht. De race wordt stilgelegd, maar op dat moment is er verwarring in de pits waardoor Comas de baan weer op rijdt om naar de grid te rijden.

Rollen omgedraaid

Comas heeft geen idee wat er gebeurd is op het circuit en rijdt in volle vaart richting Tamburello. “Ik moest ineens vol in de ankers omdat daar een helikopter en ambulance op het asfalt stonden”, herinnert hij zich. “Ik keek opzij en daar zag ik Senna liggen in het gras liggen, omringd door de medici. Ik wilde naar hem toe, maar ze hielden me tegen. Een slechter scenario was niet denkbaar. Ik ben de laatste coureur geweest die Ayrton nog levend heeft gezien. Hij was mijn held en de persoon die twee jaar daarvoor mijn leven had gered. Je kunt niks doen en je voelt je zo nutteloos op dat moment. Ik was er helemaal kapot van. Ik ben niet meer dezelfde man sinds die dag.”

