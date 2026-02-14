De Formule 1 gaat in 2026 volledig op de schop. Met het nieuwe reglement verandert namelijk alles: het concept van de auto, de afmetingen, het gewicht en de hele aandrijving. Deze drastische veranderingen hebben met name grote impact op zowel de kwalificatie als de race. Waar coureurs in de kwalificatie met alle nieuwe tools vol open kunnen gaan, draait het in de race juist om het managen van de auto en strategie.

In editie 02/26 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid artikel van F1-techniekexpert Ernest Knoors over alle technische veranderingen die vanaf dit seizoen in zullen gaan. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

De kwalificatie wordt met deze auto’s bijzonder interessant. Alles staat dan vol open: het maximale vermogen van de batterij en het maximale vermogen van de verbrandingsmotor. Dit in combinatie met de smallere banden, minder mechanische grip, minder luchtweerstand, hogere topsnelheden en langere remzones wordt spectaculair om te zien! De coureurs moeten dan veel meer hun best doen om er het maximale uit te halen.

Lees ook: Het nieuwe arsenaal van de F1-coureurs in 2026

Verder gaat het spel op de baan tijdens de race fundamenteel veranderen. Het wordt veel strategischer en daar wordt het samenspel tussen de engineers en de rijder cruciaal. Een rijder moet intelligenter omgaan met de tools die beschikbaar zijn, en er zijn meer tools dan ooit. Degene die meer ruimte in zijn hoofd heeft tijdens het racen, heeft een streepje voor. De potentie van het nieuwe racen is zeker aanwezig, maar het zal enkele races duren voordat duidelijk wordt hoe de regels nog moeten worden bijgesteld voor optimaal racen.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine lees je het volledige artikel over alle nieuwe technische wijzigingen! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.