De Formule 1 heeft bevestigd dat de officiële F1 App gisteravond voor korte tijd gehackt is geweest. Zij hebben de hack onderzocht en daaruit blijkt dat er ‘geen reden is om te geloven dat er toegang is geweest tot de klantgegevens tijdens dit incident’.

Zaterdagavond kregen Formule 1-fans wereldwijd plotseling een pushbericht via de officiële F1 App. Normaliter zou daar dan brekend nieuws voorbij komen, dit keer was het een heel ander bericht. Gebruikers kregen namelijk ‘Foo’ als melding, enkele minuten later gevolgd door het bericht “hmmm, volgens mij moet ik mijn beveiliging controleren.. :)” Het leidde tot veel verwarring bij F1-fans, die massaal melding deden van deze aparte berichten.

Het leek hier te gaan om een hack, waarbij iemand of een groep korttijdig toegang had tot de officiële F1 App. Inmiddels heeft de Formule 1 bevestigd dat er inderdaad een hack heeft plaatsgevonden. “Formule 1 werd zich bewust van een incident waarbij de F1 App pushberichtenservice is gecompromitteerd”, laat zij in een verklaring weten. “We hebben direct actie ondernomen om de service te schorsen en beveiligen en de veiligheidsprocedures te herzien.”

Volgens de Formule 1 hoeven fans zich vooralsnog geen zorgen te maken dat er persoonlijke gegevens zijn buitgemaakt. “Ons onderzoeksteam bevestigt dat deze gerichte aanval beperkt was tot de pushberichtenservice. We zullen de veiligheidsmaatregelen verder onderzoeken, herzien en verbeteren. Maar op dit moment zien we geen reden om te geloven dat er toegang is geweest tot de klantgegevens tijdens dit incident.”