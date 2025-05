TV-persoonlijkheid en ex-topbasketbalster Chatilla van Grinsven speelde jarenlang in de Verenigde Staten. Daarnaast studeerde ze onder andere politicologie en International Business. Ook om die reden werd ze gegrepen door de Formule 1 als sport. “Superinteressant hoe sport, show, economie en diplomatie in deze wereld samenkomen”, zo vertelt ze onder andere in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

Lees hieronder alvast een passage uit het interview met Chatilla van Grinsven (foto boven: David Mulder / D Fotografie).

Chatilla, hoe volg jij de sport en dit seizoen?

“Ik probeer Max Verstappen zo goed mogelijk te volgen. Ik zit niet elke Grand Prix met mijn neus voor de buis, maar wanneer ik de kans heb, kijk ik zeker. Wat me ook zo aanspreekt aan deze sport is de enorme technische complexiteit, maar vooral ook de manier waarop complete teams, met honderden mensen, zich volledig inzetten om één coureur optimaal te laten presteren. Die toewijding en precisie, allemaal in dienst van één atleet, vind ik echt bijzonder om te zien.”

Je hebt politicologie en international business gestudeerd. Spreken die beide aspecten je ook aan in Formule 1?

“Absoluut! Formule 1 is zóveel meer dan alleen racen. Het is geopolitiek, innovatie, marketing en big business in één. Denk aan hoe landen zich profileren via races of hoe teams omgaan met internationale regelgeving. Ik vind het superinteressant hoe sport, show, economie en diplomatie in deze wereld samenkomen.”

Denk je dat we ooit nog eens een vrouwelijke F1-coureur te zien krijgen?

“Dat hoop ik niet alleen, dat verwacht ik ook! De W Series en nu F1 Academy zijn belangrijke stappen in de goede richting. Er zijn genoeg meiden met talent, het is nu een kwestie van gelijke kansen creëren in het ontwikkeltraject. Als voormalig profatlete weet ik hoe belangrijk zichtbaarheid en ondersteuning zijn. De tijd van ‘alleen mannen in snelle auto’s’ is echt voorbij.”

