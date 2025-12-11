Als zijn eigen wedstrijdschema het toelaat, slaat Joey Veerman geen Formule 1-race over. De middenvelder van PSV ging de sport volgen vanwege de successen van Max Verstappen. Het duurde even voordat hij écht enthousiast werd, gebiedt de eerlijkheid hem te zeggen. “De eerste race die ik op tv zag, dat was in Zandvoort, daar vond ik geen kloot aan.”

In de special van FORMULE 1 Magazine ‘Het Jaar van Max’ staat een uitgebreid interview met PSV-middenvelder Joey Veerman. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Joey Veerman: “Ik kijk echt voor mijn plezier. Al die kreten, al dat vakjargon, dat gaat een beetje langs me heen. Kijk, ik weet wel dat die klep opengaat als hij binnen een seconde van zijn voorganger zit en dat-ie dan gas moet geven. En ik weet wel een beetje hoe het werkt met banden en strategieën, maar ik ben geen echte kenner.”

‘Die Norris is vaak aan het janken’

Joey Veerman vervolgt: “Hoe Max vaak inhaalt, dat is prachtig. Daarom kijk ik ook graag naar hem. Hij maakt Formule 1 wel spannend. Als je bijvoorbeeld de tweede coureurs van Red Bull ziet, of het nou Pérez was of Tsunoda, dat is een wereld van verschil. Ongelooflijk ook hoe ver ze achter Max rijden. Ik heb weleens discussies, ook binnen ons team, als ik zeg dat Max gewoon met afstand de beste is. Omdat hij die auto elke keer volle bak vooraan zet en op het randje rijdt. Andere gasten kunnen daar niet tegen. Die Lando Norris bijvoorbeeld, die is dan vaak aan het janken, omdat hij het allemaal te gevaarlijk vindt. Maar Norris heeft geluk gehad dat hij dit jaar een snellere auto had, anders was hij natuurlijk nooit wereldkampioen geworden. Hij werd kampioen vanwege de auto. En omdat Piastri het de laatste tijd liet afweten en hij een paar keer cadeautjes heeft gekregen van het team.”

– Hoe kijk je als topsporter eigenlijk aan tegen het fenomeen stalorders?

“Voor coureurs lijkt me dat heel irritant. Ik geloof niet dat Max zijn positie ooit zou teruggeven, zoals Piastri dat eerder dit seizoen in Italië deed na een trage pitstop van Norris. En ik zou het zelf ook niet doen. Dan maar ruzie. Wegwezen!”

