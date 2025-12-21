Als zijn eigen wedstrijdschema het toelaat, slaat Joey Veerman geen Formule 1-race over. De middenvelder van PSV ging de sport volgen vanwege de successen van Max Verstappen. Het duurde even voordat hij écht enthousiast werd, gebiedt de eerlijkheid hem te zeggen. “De eerste race die ik op tv zag, dat was in Zandvoort, daar vond ik geen kloot aan.”

Een openhartig gesprek.

Loading Lees direct verder Ontdek het RaceReport en alle exclusieve verhalen van FORMULE 1 Magazine al vanaf 1 euro per week. ✓ Na elke Grand Prix een nieuw RaceReport én toegang tot vorige RaceReports ✓ Alle FORMULE 1 Magazine edities digitaal ✓ Te delen met 2 naasten (via de Mijn Magazines-app) al abonnee? log hier in en lees verder Dat is vervelend! Je kunt dit artikel alleen lezen met een FORMULE 1 Magazine abonnement. Dit kan, voor slechts 1 euro per week.



Start direct met lezen → Al abonnee? Log hier in en lees verder | Of klik hier om het abonnementsnummer te koppelen. Er gaat iets mis Opnieuw inloggen Wilt u opnieuw inloggen