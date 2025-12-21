Als zijn eigen wedstrijdschema het toelaat, slaat Joey Veerman geen Formule 1-race over. De middenvelder van PSV ging de sport volgen vanwege de successen van Max Verstappen. Het duurde even voordat hij écht enthousiast werd, gebiedt de eerlijkheid hem te zeggen. “De eerste race die ik op tv zag, dat was in Zandvoort, daar vond ik geen kloot aan.”
Een openhartig gesprek.
PREMIUM: Interview PSV’er en F1-fan Joey Veerman: ‘Ik herken mezelf soms in Max’
Matty van Wijnbergen
Frank Woestenburg
21 december 2025
