De eerste twee races van het jaar op zaterdag, 24 keer een Grand Prix in totaal, een andere plek voor Japan en een terugkeer van de Formule 1 naar China. Dat zijn enkele opvallende zaken in de woensdag bekendgemaakte WK-kalender voor 2024.

Het F1-seizoen begint komend jaar opnieuw in Bahrein, maar met één groot verschil: de openingsrace vindt op een zaterdag plaats. Dat geldt ook voor de volgende Grand Prix, die in Saudi-Arabië. Reden hiervoor is de Ramadan.

De Grand Prix van Nederland is opnieuw eind augustus en geldt wederom als de eerste race na de zomerstop.

Op de inmiddels door de World Motor Sport Council goedgekeurde kalender valt verder op dat de Grand Prix van China terug van weggeweest is. Die vindt eind april plaats, na de Grand Prix van Japan. Die verhuist dus van najaar naar voorjaar, terwijl de Grand Prix van Azerbeidzjan juist de omgekeerde weg bewandelt. De Grand Prix van Qatar is eveneens verplaatst en vindt plaats vlak voor die de slotrace in Abu Dhabi. Daar eindigt het seizoen traditiegetrouw, ditmaal op 8 december.

Door Grands Prix in bepaalde regio’s zoveel mogelijk te clusteren, hoopt de Formule 1 naar eigen zeggen voor een beter verloop op de kalender te zorgen en probeert ze meer tegemoet te komen aan praktische uitdagingen zoals het vele reizen en de invloed op het klimaat.

F1-kalender 2024

De kalender in tekst:

2 maart: GP Bahrein 9 maart: GP Saoedi-Arabië 24 maart: GP Australië 7 april: GP Japan 21 april: GP China 5 mei: GP Miami 19 mei: GP Emilia-Romagna 26 mei: GP Monaco 9 juni: GP Canada 23 juni: GP Spanje 30 juni: GP Oostenrijk 7 juli: GP Groot-Brittannië 21 juli: GP Hongarije 28 juli: GP België 25 augustus: GP Nederland 1 september: GP Italië 15 september: GP Azerbeidzjan 22 september: GP Singapore 20 oktober: GP Verenigde Staten (Austin) 27 oktober: GP Mexico 3 november: GP Brazilië 23 november: GP Las Vegas 1 december: GP Qatar 8 december: GP Abu Dhabi