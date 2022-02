De Formule 1 heeft de starttijden voor de 23 Grands Prix van 2022 bekendgemaakt. Hieronder vind je ze netjes en overzichtelijk op een rijtje.

De F1-kalender van 2022 telt een recordaantal van 23 GPs. Er is één nieuwkomer, Miami, terwijl Australië, Singapore en Japan terug zijn van weggeweest. Van de 23 GPs worden er 11 in Europa gehouden, de F1 heeft verder dus 12 ‘overzeese’ afspraken in de agenda staan.

Het F1-seizoen begint wederom in het Midden-Oosten, met de GP van Bahrein. Het jaar wordt afgesloten in Abu Dhabi, zoals tegenwoordig traditie is. De Grand Prix van Nederland staat voor 4 september ingeroosterd.

Alle tijden zijn Nederlandse tijd.

20 maart Bahrein 16:00 uur 27 maart Saoedi-Arabië 19:00 uur 10 april Australië 07:00 uur 24 april Imola 15:00 uur 8 mei Miami 21:30 uur 22 mei Spanje 15:00 uur 29 mei Monaco 15:00 uur 12 juni Azerbeidzjan 13:00 uur 19 juni Canada 20:00 uur 3 juli Engeland 16:00 uur 10 juli Oostenrijk 15:00 uur 24 juli Frankrijk 15:00 uur 31 juli Hongarije 15:00 uur 28 augustus België 15:00 uur 4 september Nederland 15:00 uur 11 september Italië 15:00 uur 25 september Rusland 13:00 uur 2 oktober Singapore 14:00 uur 9 oktober Japan 07:00 uur 23 oktober Amerika 21:00 uur 30 oktober Mexico 21:00 uur 13 november Brazilië 19:00 uur 20 november Abu Dhabi 14:00 uur