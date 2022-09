De Formule 1 zal dit weekend tijdens de Grand Prix van Italië een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis van de gisteren overleden Koningin Elizabeth. Dat zal vanmiddag voorafgaand aan de eerste vrije training gebeuren en waarschijnlijk ook op zondag in aanloop naar de race.

Koningin Elizabeth overleed gisteren op 96-jarige leeftijd in haar kasteel in het Schotse Balmoral. Ze was 70 jaar staatshoofd van het koninkrijk. Na de bekendmaking van haar overlijden betuigden de teams en de F1 hun condoleances aan de Britse koninklijke familie.

Foto: Motorsport Images

Vanmiddag om 13.50 uur zal er een minuut in acht genomen worden in de pitstraat. Zondag op de grid zal dat mogelijk nog eens gedaan worden. De Formule 1 heeft met het grote aantal Britse teams uiteraard een sterke band met het land, zo spreekt FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

“Zij was zonder twijfel één van de meest gerespecteerde staatshoofden allertijden. De motorsport en de Formule 1 in het bijzonder heeft het hart in het Verenigd Koninkrijk en de familie heeft de sport altijd enorm gesteund door de jaren heen.” Ook F1-baas Stefano Domenicali reageerde op de dood van de koningin.

“De Formule 1 staat stil bij haar overlijden. Meer dan 70 jaar heeft zij haar leven gegeven voor de publieke zaak, dat deed ze met waardigheid en toewijding en ze inspireerde velen in de wereld. De Formule 1 leeft mee met de familie en alle mensen in het Verenigd Koninkrijk en de Gemenebest.”