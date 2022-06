Hij werd verguisd maar is na een aantal ongelukken ook geaccepteerd. De HALO beschermt de F1-coureur tegen vrijwel alles van buitenaf, denk bijvoorbeeld aan die keer in Monza 2021 toen het wiel van Max Verstappens auto over de cockpit van Lewis Hamilton scheerde. Door de HALO kan Hamilton het navertellen. MP Motorsport-monteur Gerben Provily legt uit.

