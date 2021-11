De wintertest volgend jaar zal verdeeld worden over drie dagen in Barcelona en drie dagen in Bahrein. Het eerste deel zal grotendeels achter gesloten deuren gebeuren, bij het tweede bedrijf mag er door zendgemachtigden uitgepakt worden. Dat schrijft Auto Motor und Sport vandaag.

Met nog vijf wedstrijden in dit historisch spannende seizoen te gaan, is het vizier nog niet gericht op 2022 maar Formula One Management (FOM) is achter de schermen uiteraard al druk bezig met de planning van het nieuwe seizoen. De jaargang zal met 23 Grands Prix een recordaantal races tellen maar ook met de wintertest in februari/maart heeft de FOM grote plannen, aldus het Duitse AMuS.

Foto: BSR Agency

De nieuwe generatie auto’s zullen zich voor het eerst op de baan vertonen eind februari, te weten 23 tot 25 februari op het Circuit Catalunya. Van deze sessies zullen korte tv-samenvattingen gemaakt worden, de geschreven pers is er volgens AMuS wel welkom. De teams zullen vervolgens een kleine twee weken de tijd hebben om hun auto’s aan te passen voor het tweede deel van de wintertest.

Deze zullen gehouden worden in Bahrein waar ook op 20 maart het seizoen afgetrapt zal worden. Volgens AMuS wordt er aan de wintertest in de woestijn de nodige show toegevoegd met grote presentaties. Door de uitzendmogelijkheden in Barcelona te beperken, zijn de sessies op het Bahrein International Circuit voor zendgemachtigden dé eerste mogelijkheid om uit te pakken. Iets waar de organisatie in de woestijnstaat ook diep voor in de buidel zou tasten.

In FORMULE 1 Magazine nr. 15 lees je onder meer alles over de GP van USA en exlcusieve interviews met Jos Verstappen en Lando Norris. FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.