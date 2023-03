Geen kroeg, geen drukte, maar met een select gezelschap thuis voor de buis in het Friese dorpje Uitwellingerga: zo keek de familie van Nyck de Vries naar het debuut van de coureur bij AlphaTauri. Ouders, oma, tante, neefjes en nichtjes, een vriend van de familie. Trots zijn ze. “Maar nu hij in de F1 zit, hoop je ook gelijk op meer”, zegt vader Hendrik-Jan de Vries.

Formule 1 kijken met de familie, dat is bij jullie een gezellig samenzijn.

“Absoluut. Lekker genieten met een man of tien, een mooi groepje. Ik kan ook naar de kroeg gaan in Sneek, maar het is dan al snel druk. Niks mis mee, maar dit is ook prima. Niet te veel mensen, zo kun je het dan namelijk ook echt even goed zien.”

Daarom dan ook allemaal verschillende schermen in huis?

“Dat is de beste manier om alles te kunnen volgen. We hebben dan de uitzending van Viaplay op het grootste scherm, ook is er nog een scherm met de onboard-beelden van Nyck er constant op en we gebruiken nog een laptop voor de live timing van de Formule 1. Zo zien we de tijden, weten we hoe het zit met de banden. We zijn dan goed op de hoogte en het maakt een race op deze manier nog leuker om naar te kijken.”

Was je niet liever zelf in Bahrein geweest om Nyck in actie te zien?

“Dat komt nog wel, ik pak vooral de races in Europa mee. Je kunt nu eenmaal niet naar alle 23 wedstrijden gaan, dat is niet te betalen. Seychelle (zus van Nyck, red.) is dit weekend wel in Bahrein. Zij was jarig en hij had haar een uitnodiging cadeau gedaan om aanwezig te zijn. Erg leuk, zowel voor haar als voor hem. Wij steunen Nyck vanuit hier.”

Nog contact gehad met elkaar? En hoe gespannen vond je hem?

“Je hebt wel contact, maar niet heel veel. Nyck heeft het tijdens zo’n weekend razend druk. We appen wel een beetje. Ik vond hem vrij relaxed overkomen, ook in de interviews op tv zag je dat. Spanning is er altijd wel, bijvoorbeeld voor de kwalificatie. Hij appte al dat hij toch net even anders wakker was geworden die dag.”

Wat mogen we volgens jou eigenlijk verwachten van zijn seizoen?

“Dat is zo lastig te voorspellen, helemaal na pas één race. Het middenveld zit dicht bij elkaar, laten we hopen dat AlphaTauri daarin meedraait en zo nu en dan punten kan scoren. Want weet je, hoe trots we ook zijn: je wilt gelijk al weer meer, hè? Jarenlang was het bereiken van de F1 het doel. Nu zit Nyck erin en dan wil je ook presteren, je wilt vooruit. Het is een lang seizoen en hopelijk een succesvol seizoen.”

