Nyck de Vries eindigde in zijn debuut voor AlphaTauri in Bahrein zondag als veertiende. Gestart vanaf plek 19 zat er op voorhand al niet veel meer in dan een plek in de middenmoot. Hij deed wat hij moest doen: geen fouten maken, de race uitrijden en daarmee waardevolle ervaring opdoen.

“Bemoedigend”, is hoe De Vries na afloop de race typeerde. Na moeizame vrije trainingen en een tegenvallende kwalificatie verliep de wedstrijd meer naar wens, zei hij. “Het is goed om te zien dat we ons qua snelheid in de race konden meten met de teams in de middenmoot, dat we konden vechten om die plekken.”

De Vries vroeg zich tijdens de virtual safety car periode nog wel even via de boordradio af waarom hij niet naar binnen werd geroepen voor een pitstop. AlphaTauri besloot hem namelijk op de harde band door te laten rijden, terwijl de coureurs om hem heen naar de zachte band wisselden. Veel had het voor het eindresultaat vermoedelijk niet uitgemaakt.

De coureur uit Sneek liet vrijdag optekenen dat de bolide van AlphaTauri niet goed matcht met het circuit in Bahrein. “Maar de goede punten van vandaag kunnen we in elk geval meenemen naar de volgende race.” Die is op het circuit van Jeddah. “Ik hoop dat die baan ons wat beter ligt.”