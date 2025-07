Het is vandaag dertig jaar geleden dat Fangio, de Argentijnse maestro, overleed, op 84-jarige leeftijd. Nog altijd wordt hij beschouwdt als één van de allergrootsten. Fangio zelf echter was en bleef de bescheidenheid zelve. Maar hoe begon zijn autosportcarrière alweer?

In de Classic Special van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid verhaal over Fangio. Het magazine is hier online te bestellen.

Fangio is altijd blijven onthouden waar hij vandaan komt. Uit Balcarce, een provincienest in Argentinië. Als kind is hij al blij wanneer hij de afvalkar naar de vuilstort mag rijden.

In de tuin van zijn ouders knutselt hij aan auto’s. Hij begint er een garage. Af en toe doet hij mee aan races met een zelf in elkaar geflanst hok. Dan waagt hij de gok: hij doet mee aan een megarally met een Chevrolet die hij financiert middels een loterij: hoofdprijs is de Chevrolet. Tienduizend kilometer van Buenos Aires naar Peru en terug, dwars door het Andes-gebergte. Hij wint de race en is een held in Argentinië.

Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog haalt de Argentijnse president Péron als publiciteitsstunt de Formule 1 naar zijn land. Fangio rijdt mee en de Europese kampioenen zijn onder de indruk. In 1949 racet Fangio in Europa, op kosten van de Argentijnse staat. En hij wint. Keer op keer. Wanneer in 1950 het wereldkampioenschap Formule 1 van start gaat, wil Alfa Romeo hem dan ook graag in het team. Hoeveel wil hij verdienen? Fangio – hij is inmiddels 38 jaar oud – antwoordt: ‘Ach… vul maar wat in.’

Alfa domineert. Fangio wint drie van de zes Europese races. Nino Farina wint er ook drie. Maar de Italiaan scoort nog een vierde plaats op Spa en wordt zo de eerste Formule 1-wereldkampioen. Het jaar erop wint Fangio drie van de zeven Europese races. In de laatste, beslissende Grand Prix in Barcelona, verslaat hij Alberto Ascari en is wereldkampioen. Argentinië jubelt.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.