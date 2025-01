Zeventig jaar nadat Juan Manuel Fangio in de Mercedes W196 het kampioenschap domineerde, gaat de legendarische auto onder de hamer. De Mercedes zal in mei worden geveild, en de verwachting is dat er een prijskaartje van meer dan vijftig miljoen aan de bolide komt te hangen.

De legendarische coureur Juan Manuel Fangio won vijf keer het wereldkampioenschap, waarvan vier keer tussen 1954 en 1957. In de eerste twee jaar van de vier won de Argentijn de titel in de Mercedes W196. Het was toen gelijk de laatste keer, tot Lewis Hamilton in 2014, dat Mercedes de coureurstitel won. Fangio won in 1955 ook zijn thuisrace in dezelfde Mercedes-bolide. De W196 won in totaal elf keer, in veertien starts, en werd ook bestuurd door Fangio’s teamgenoot Stirling Moss.

LEES OOK: Gigantische privécollectie Bernie Ecclestone wordt verkocht: ‘350 miljoen aan geschiedenis’

Duurste F1-auto ooit?

Er hangt dus behoorlijk wat geschiedenis aan de Mercedes W196, en volgens schattingen zou de bolide daarom als de duurste Formule 1-auto ooit geveild kunnen worden. De auto zal waarschijnlijk meer dan 50 miljoen euro opleveren. De specifieke auto die wordt geveild door veilinghuis RM Sotheby’s, het chassis 00009/54, is gerestaureerd en heeft de originele livery en zelfs het racenummer dat werd gebruikt tijdens de Italiaanse Grand Prix in 1955.

Het wordt de tweede keer dat een Mercedes W196 onder de hamer gaat. In 2013 leverde een model uit 1954 meer dan 22 miljoen euro op. De auto wordt aangeboden vanuit de collectie van het Indianapolis Motor Speedway Museum.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)