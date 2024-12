Niki Lauda? Check. Michael Schumacher? Check. Nelson Piquet? Check. Noem een iconische Formule 1-coureur, en de kans is groot dat Bernie Ecclestone een van diens bolides in zijn gigantische privécollectie heeft staan. Binnenkort wordt het hele wagenpark verkocht. Naar verluidt kunnen de auto’s van de voormalige Formule 1-baas bijna driehonderdvijftig miljoen euro opleveren.

De inmiddels 94-jarige Bernie Ecclestone was bijna veertig jaar lang dé grote baas van de Formule 1. Tijdens die periode kocht hij een indrukwekkend aantal historische bolides. Zijn privécollectie bevat onder andere Ferrari’s van wereldkampioenen Michael Schumacher, Niki Lauda en Mike Hawthorn. Daarnaast omvat de collectie ook Brabhams, gereden door onder andere Nelson Piquet en Carlos Pace. In totaal gaat het om maar liefst negenenzestig racemonsters, elk met een unieke geschiedenis. De volledige collectie wordt binnenkort verkocht via het Britse Tom Hartley Jnr.

“Ik verzamel deze auto’s al meer dan vijftig jaar,” liet Bernie Ecclestone weten in een officieel persbericht. “Het gaat echt om de beste exemplaren. Terwijl veel andere verzamelaars in de loop der jaren voor sportauto’s hebben gekozen, is mijn passie altijd bij Grand Prix- en Formule 1-auto’s gebleven. Ik hou van al mijn auto’s, maar het is tijd om ze te verkopen. Na ze zo lang verzameld te hebben, wil ik graag weten waar ze naartoe gaan. Ik wil mijn vrouw daar niet mee opzadelen als ik er straks niet meer ben.”

‘Complete geschiedenis van Formule 1’

“Dit is gewoon de belangrijkste verzameling raceauto’s ter wereld,” reageerde Tom Hartley Jnr, eigenaar van de gelijknamige autodealer die verantwoordelijk is voor de verkoop. “Er is nog nooit zo’n collectie te koop aangeboden, en dat zal waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren. De collectie omvat zeventig jaar aan Grand Prix- en Formule 1-geschiedenis. Voor mij zijn de Ferrari’s het absolute hoogtepunt. Van de Thin Wall Special tot de 375 van Alberto Ascari, en van de Dino van Mike Hawthorn tot de belangrijkste auto’s van Michael Schumacher. Deze collectie is de complete geschiedenis van de Formule 1 in één geheel,” besloot hij.

Een greep uit de enorme privécollectie van voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone (Tom Hartley Jnr)

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!