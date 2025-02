Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone voorspelt weinig goeds voor Lewis Hamilton bij Ferrari. De 94-jarige Britse zakenman laat zich de laatste tijd steeds vaker negatief uit over de zevenvoudig wereldkampioen. Aan de vooravond van diens eerste seizoen met Ferrari stelt Ecclestone dat Hamilton niet de motivatie heeft om de samenwerking tot een succesvol einde te brengen.

Na een twaalfjarige samenwerking met Mercedes kiest Lewis Hamilton dit seizoen voor een nieuwe uitdaging bij Ferrari. Het perfecte scenario zou zijn dat de Brit zijn illustere carrière afsluit met die felbegeerde achtste wereldtitel. Als de 40-jarige vedette erin slaagt om met Ferrari het kampioenschap te winnen, zal hij ongetwijfeld de boeken ingaan als een van de grootste coureurs aller tijden. Bernie Ecclestone heeft echter weinig vertrouwen in een goede afloop.

Charles Leclerc

Hamilton tekende een meerjarig contract met Ferrari, maar Ecclestone verwacht niet dat hij zijn verbintenis volledig zal uitdienen. “Zo lang houdt hij (Hamilton, red.) het niet meer vol,” aldus Ecclestone tegenover The Telegraph. “Piero Ferrari heeft hem kunnen contracteren – die denkt nog steeds dat ze een goede keuze hebben gemaakt. Ik hoop maar dat dat zo is en dat ze achteraf geen spijt krijgen van een ondoordachte beslissing.”

LEES OOK: Vasseur over de impact van Ferrari: ‘Voor Monza kwamen ze ons zelfs bloemen geven’

Ecclestone betwijfelt of Hamilton nog genoeg motivatie heeft om opnieuw een wereldtitel te veroveren. “Ik heb hier zo mijn theorieën over,” legde hij uit. “Het gaat niet om de leeftijd van de coureurs, maar om hoe lang ze al hetzelfde doen. Bij Lewis (Hamilton, red.) denk ik: ‘Hij wordt moe. Hij heeft zijn motivatie verloren’. Als hij nog nooit een titel had gewonnen, zou het misschien anders zijn. Dan had hij nog een stimulans om te winnen. Maar hij heeft er al zeven op zak.” Daarnaast voorziet Ecclestone mogelijke spanningen tussen Hamilton en teamgenoot Charles Leclerc. De golden boy uit Monaco is al jaren enorm populair bij de tifosi. “Het team is blij met Leclerc,” lichtte Ecclestone toe. “Met Leclerc zitten ze op één lijn, dus hij zal altijd beschermd worden. Zelfs als Hamilton het goed doet, zal hij altijd vijanden hebben.”

Bernie Ecclestone in gesprek met Piero Ferrari tijdens de GP van Bahrein van 2023 (Motorsport Images)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.