De constructeurstitel ging net aan Ferrari’s neus voorbij. Maar de hand van Fredéric Vasseur, Fransman in Italiaanse dienst, is sinds zijn entree twee jaar geleden in Maranello zichtbaar. Een interview met de markante teambaas.

Je zit nu bijna twee jaar in Maranello, het team is ondertussen behoorlijk veranderd en de resultaten beginnen te komen. Hoe dicht is Ferrari bij hoe jij wilt dat het team moet zijn, hoeveel veranderingen moeten er daarvoor nog worden doorgevoerd?

“Er zijn altijd veranderingen nodig, dat zit eenmaal in het DNA van onze sport. Je wilt het altijd beter doen, je wilt altijd vooruitgang boeken en er zijn altijd dingen die je kunt verbeteren. Persoonlijk heb ik altijd genoeg ideeën over waar en wat er te verbeteren valt. We hebben ook nog genoeg (medewerkers, red) te werven en dat is de aanpak; het is de motivatie die ik altijd wil hebben, want dat is de sleutel tot betere prestaties.”

Je zit al heel lang in de autosport, dus je wist min of meer wat je te wachten stond toen je bij Ferrari begon. Toch, nog meer dan het sportieve effect, ben je een beetje verrast door de impact van het zijn van de Ferrari-teambaas op je persoonlijke leven, op de manier waarop mensen je herkennen in Italië en elders?

“Ja en dat weet ik omdat ik het, zoals je zei, verwachtte. Wat me heeft verrast is dat deze impact aan mij werd beschreven als een enorme druk, maar ik zie het als een enorme hoeveelheid enthousiasme om me heen, om ons heen. Ik merk dat mensen heel positief zijn, heel ondersteunend. Niet op een gekke fan-manier, maar echt dat mensen ons willen steunen, ons willen helpen. Ze hebben altijd lieve woorden voor ons, en toen het bijvoorbeeld tijd was om naar Monza te gaan, kwamen sommigen ons zelfs bloemen geven, wat ik heel ontroerend vond. Voor mij is het in ieder geval een grote bron van motivatie, geen onnodige druk.”

Hoe ga je om met het gebrek aan privacy en anonimiteit dat met de baan gepaard gaat?

“Ja, dat hoort erbij, maar eerlijk gezegd is het niet zo dat ik de mogelijkheid heb veel tijd thuis door te brengen, dus ik heb er niet veel last van”, lacht Vasseur.

